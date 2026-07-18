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18 июля 2026 в 03:46

Пожар вспыхнул в многоэтажке после атаки БПЛА на Владимир

Губернатор Авдеев сообщил о пожаре после попадания БПЛА в дом во Владимире

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во Владимире после попадания беспилотного летательного аппарата в квартиру многоквартирного дома произошел пожар, об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его данным, жильцов здания эвакуировали, а на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Глава региона уточнил, что открытое горение уже полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал, констатировал он.

Ранее глава Горловки Иван Приходько передавал, что атака Вооруженных сил Украины унесла жизнь одного мирного жителя. Это не первая атака за день. По словам мэра, до этого ВСУ наносили удары еще три раза. В ходе этих атак четыре человека получили ранения.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в результате очередной вражеской атаки на северную часть республики погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение. Он заверил, что власти окажут всю необходимую материальную помощь и всестороннюю поддержку.

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