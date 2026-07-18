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18 июля 2026 в 03:40

ВОЗ назвала привычки, которые помогают снизить риск рака

ВОЗ рекомендовала комплексный подход для снижения риска развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили РИА Новости, что снизить вероятность развития онкологических заболеваний помогает комплекс профилактических мер. По данным организации, ключевую роль играют здоровый образ жизни, вакцинация и своевременное выявление заболеваний.

ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики, — рассказали агентству.

Максимальный эффект в борьбе с онкологическими заболеваниями достигается благодаря сочетанию профилактических мер, раннего выявления болезни и своевременного доступа пациентов к качественной медицинской помощи. По мнению специалистов ВОЗ, именно такой подход позволяет наиболее эффективно снижать уровень заболеваемости раком.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая вакцина от рака сделана на очень высоком уровне и является вершиной генетической инженерии. По его словам, препарат создается индивидуально для конкретного человека.

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