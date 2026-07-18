Визовый режим с Черногорией: что изменится для российских туристов

Правительство Черногории может ввести визовый режим для граждан России уже с 1 октября. Подгорица оправдывает этот шаг необходимостью гармонизации своей политики въезда с правилами ЕС. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: принятое решение — политически мотивированное. Какой удар оно нанесет по экономике республики и чем на него ответит Россия — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах Черногории

Балканский портал DAN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Черногория может ввести визовый режим с Россией и Белоруссией уже с 1 октября. Решение связано с планами страны вступить в Евросоюз — Подгорица рассчитывает стать полноправным членом объединения уже в к 2028 году. Собеседники СМИ рассказали, что в будущем визы могут быть введены также для граждан Китая, Турции, Белоруссии, Катара и ОАЭ.

О планах пересмотреть правила въезда для россиян черногорский президент Яков Милатович сообщал еще в октябре 2025 года. При этом он утверждал, что Подгорица постарается как можно дольше откладывать введение виз из-за зависимости туристического сектора от турпотока и инвестиций из России.

Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что решение Черногории — вынужденный шаг, без которого страна не сможет гармонизировать свою визовую политику с правилами, действующими в ЕС. Однако директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олен Бондаренко считает, что власти страны руководствуются иными мотивами.

Черногория Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это только политика, никакой экономики в этом нет. Черногория — единственная страна, которая может успеть запрыгнуть на ступеньку уходящего поезда под названием Евросоюз. Это самая маленькая страна бывшей Югославии, которая уже давно находится де-факто в зоне евро и может быть сравнительно безболезненно и быстро поглощена ЕС. Для Брюсселя тоже важно продемонстрировать свой интеграционный потенциал. В последний раз Евросоюз расширялся в 2014 году, когда туда вступила Хорватия», — напомнил он.

Чем рискует Черногория

В Российском союзе туриндустрии (РСТ), комментируя планы Подгорицы, отметили: турпоток из РФ очень важен для Черногории, так как туризм формирует около 25% от ее ВВП. По данным Monstat за 2025 год, на которые ссылаются в союзе, россияне обеспечили 16,4% иностранных ночевок в стране и заняли второе место после сербов.

По словам Бондаренко, замещение российских путешественников в стране идет не первый год.

«С 2020 года между Черногорией и Россией нет прямых рейсов. Цена на билет с пересадкой через Белград, Стамбул, Баку, Ереван или какие-то другие точки довольно высока, если не сказать больше. Естественным образом русских туристов в Черногории стало значительно меньше. Если 10 лет назад эта цифра составляла 70%, то по итогам 2024 года — 25%. По итогам последнего года уже 16%» — подчеркнул эксперт.

Впрочем, никакой выгоды от этого сокращения Черногория не получила.

Туристы на пляже Милочер в Черногории Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Качество путешественников, безусловно, поменялось. Русский турист был известен определенной щедростью и довольно большим количеством ночей проживания. Европейский турист в этом смысле поприжимистее», — отметил Бондаренко.

Евросоюз будет жестко давить на Черногорию не только в плане установления визового режима с Россией, уверен Бондаренко.

«ЕС ставит ультимативные условия, чтобы Черногория была полностью оторвана от России и Сербии. Поэтому новая власть там зажата в жесткие рамки и обязана выполнять все, что скажет ей товарищ еврокомиссар. А товарищ еврокомиссар требует, чтобы Черногория была в первых рядах тех, кто вводит санкции против России, поддерживает Украину, вводит визы для россиян и белорусов», — уверен балканист.

Политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение: отсекая поток туристов из РФ, Подгорица фактически «стреляет себе в ногу».

«Немецкий турист южнее Хорватии не поедет. Итальянский турист через Адриатику не поедет, ему и так хорошо. Черногория завязана на российско-китайский туризм. Поскольку страна фактически живет за счет туризма, это просто медленное убийство собственной экономики взамен на евродотации, которые черногорцам финансового блага не принесут», — считает он.

Которский залив в Черногории Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем будет отвечать Россия

В начале июня 11 стран Европы — Финляндии, Польши, Чехии, Дании, стран Прибалтики, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Исландии — призвали ужесточить правила въезда для российских туристов в шенгенскую зону в преддверии сезона отпусков. Спустя неделю фракция германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложила полностью запретить въезд российским туристам.

Советник губернатора Новосибирской области политолог Ростислав Антонов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул: ЕС активно «выдавливает» граждан России со своей территории.

«Это касается и релокантов, и туристов. Просто на Западе существует такая позиция, что пребывание в Евросоюзе — это некая привилегия, за которую надо платить. Но это их иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью», — сказал он.

Естественным экономическим ответом на введение виз и иных ограничений не только со стороны Черногории, но и любых других стран является развитие внутреннего туризма, уверен Антонов.

«Для наших властей эта история — прекрасный повод задуматься, как развивать внутренний туризм и локации внутри России, которые могли бы конкурировать с европейскими. Российский турист достаточно избалован хорошими видами и качественным отдыхом. Поэтому перед туристической отраслью России стоит задача максимально приблизить, а лучше превзойти качество обслуживания в Европе. Сделать цену приемлемой для граждан России. Нужно конкурировать не запретами, а качеством. Вот это наша задача. В итоге это позволит еще и дать мультипликативный эффект. Когда деньги не уезжают из страны, используются здесь же для развития малого регионального бизнеса. И не только непосредственно туристического», — заметил эксперт.

Отдыхающие на горе Джан-Кутаран в Ландшафтно-рекреационном парке в Крыму Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сухотин в свою очередь уверен: изменения визового режима с Черногорией никак экономически не повлияют на туристическую отрасль России. А вот Подгорицу могут ждать и другие испытания.

«Черногория помимо России планирует вводить визовый режим еще и с Китаем. Если власти страны это сделают, то черногорцам без китайских денег будет совсем невесело. Отвечать на эти действия Россия может и будет симметрично. Визы для нас какой-то особой погоды не сделают. С другой стороны, сейчас наблюдается колоссальное увеличение потока российских туристов в Китай, Вьетнам и по другим азиатским направлениям. У нас в Юго-Восточной Азии практически все государства являются дружественными. А если Европа нас не хочет, то насильно мил не будешь», — подытожил эксперт.

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