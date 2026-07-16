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16 июля 2026 в 16:52

Турэксперт дала совет россиянам на фоне слухов о введении виз в Черногорию

Турэксперт Кодякова: подать заявление на визу в Черногорию стоит до 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянам, планирующим поездку в Черногорию, стоит подать заявление на визу до сентября, чтобы избежать ажиотажа и проблем с документами, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. Она отметила, что, хотя безвизовый режим формально сохраняется до 1 октября, откладывать оформление на последние недели крайне рискованно из-за растущего спроса.

Решение Черногории о введении визового режима для россиян с 1 октября — не политический жест, а вынужденный шаг на пути страны к членству в Евросоюзе. Республика обязалась привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС к концу третьего квартала 2026 года, и теперь эти планы, вероятно, становятся реальностью. До 1 октября безвизовый режим для россиян продолжает действовать. Вы можете въехать в Черногорию и находиться там до 30 дней. Если поездка входит в ваши ближайшие планы, лучше начать оформлять визу заранее — ближе к сентябрю. Спрос на услуги визовых центров будет только расти, — сказала Кодякова.

Она добавила, что визы в Черногорию можно получить в восьми городах России. По словам турэксперта, к ним относятся: Москва, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Новороссийск, Воронеж и Екатеринбург.

Если вы планируете поездку в Черногорию на срок от 30 до 90 дней, уже сейчас нужно заранее оформить многократную визу в одном из открывшихся центров. Консульский сбор составляет €35 (3134 рубля. — NEWS.ru). Визовые центры Черногории уже открылись в восьми городах России: Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Оператор центров — компания VFS Global, запись ведется на ее сайте, — заключила Кодякова.

Ранее сообщалось, что власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году.

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