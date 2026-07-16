Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей» для РФ: что это значит

Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей» для РФ: что это значит

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Шенди заявил, что Будапешт должен восстановить доверие в отношениях со своими союзниками и «закрыть двери» перед Россией. Однако незадолго до этого глава венгерского МИД Анита Орбан говорила о стремлении республики сохранить прагматичные контакты с Москвой. Почему так расходятся позиции политиков Венгрии, готова ли она отказаться от выгодных поставок нефти и газа из РФ ради «союзников» и станет ли поддерживать Украину оружием — в материале NEWS.ru.

Что в Венгрии сказали о России

По словам Ромулуша Русин-Шенди, интересы Венгрии сейчас совпадают с интересами ее западных партнеров. По его словам, именно поэтому Будапешт недавно извинился перед Хельсинки за то, что предыдущее венгерское правительство пыталось затормозить вступление Финляндии в НАТО.

«Венгрия должна восстановить доверие своих союзников, а что касается русских, то мы закрываем перед ними двери», — сказал он в ходе панельной дискуссии по энергетике и стратегии 14 июля.

Министр добавил, что Будапешт обязательно нарастит расходы на оборону до 5% ВВП, как того требуют от европейских членов НАТО власти США. Однако добиться этого, уточнил Русин-Шенди, удастся только к 2035 году — сейчас у Венгрии «другие приоритеты».

Ранее такие же меры на саммите Альянса в Анкаре анонсировал премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он пообещал сделать Венгрию «надежным союзником» НАТО, поскольку Будапешт «верит в силу и единство» этого блока.

Что происходит в отношениях Венгрии и России

За несколько дней до заявления Русин-Шенди министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о стремлении Будапешта сохранить прагматичные отношения с Москвой. Она напомнила, что Россия благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории всегда будет оставаться важной страной в Европе. Глава МИД также подчеркнула, что Венгрия не планирует оказывать военную помощь Украине.

Фото: IMAGO/Harald Dostal/Global Look Press

Такая позиция объяснима: поставки углеводородов из РФ составляют основу энергетической безопасности Венгрии. Так, в 2025 году Будапешт получил из России 7,8 млрд кубометров газа — этот показатель был признан рекордным. Кроме того, Москва остается для венгров ключевым поставщиком нефти, и Мадьяр еще до своего прихода к власти заявлял, что не намерен отказываться от закупок черного золота у РФ.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что говорить о существенных переменах в российско-венгерских отношениях преждевременно, даже несмотря на высказывания некоторых политиков в Будапеште.

«Слова Русин-Шенди, которые идут вразрез с заявлениями главы МИД, — это не показатель изменений в отношении России. В первую очередь это признак несогласованности мнений в венгерском правительстве: кабмин новый, позиции не успели согласовать», — полагает он.

Политолог Антоний Киш в свою очередь призвал обратить внимание на политическую биографию главы МО Венгрии.

«При Викторе Орбане Русин-Шенди занимал пост главы Генштаба, но был изгнан за „излишнюю приверженность брюссельским ценностям“. Так что его нынешние высказывания могут быть эксцессом исполнителя либо попыткой продемонстрировать свою личную политическую значимость. В венгерском правительстве нет настолько четкой централизации, как это принято в китайской или российской внешнеполитической риторике. И это способствует появлению несогласованных и часто очень популистских шагов со стороны некоторых представителей власти», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Однако эксперт отметил, что говорить о некой «особой дружбе» между Москвой и Будапештом не приходится.

«Что при Орбане, что при Мадьяре отношения наших стран стоит рассматривать с точки зрения прагматизма. Для Будапешта он выражается в том, что будет выгоднее для венгров. Если выгода в сближении с Россией, значит будет сближение с Россией. Если, по мнению нынешних венгерских властей, стране будет лучше выстраивать отношения с Западом, то они будут стремиться к этому», — подчеркнул Киш.

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Чего России ждать от Венгрии

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что вероятность пересмотра позиции Будапешта по российским углеводородам и помощи Украине крайне мала. Вассерман напомнил: для венгров нефть из РФ — больше, чем просто экономика.

«У Венгрии есть очевидная потребность вести самостоятельную политику, а не глушить ее в угоду ЕС. Дешевые и доступные российские углеводороды как раз и обеспечивают возможность проводить такой курс. Поэтому отказ от них маловероятен», — подчеркнул депутат.

По мнению Киша, куда важнее сейчас не вопрос поставки углеводородов в Венгрию, а судьба проекта АЭС «Пакш-2», которую на территории республики сейчас строит Росатом.

«Если Будапешт уберет оттуда Россию, а вместо нее придут США со своими реакторами или Франция, это будет означать окончательный разрыв отношений с Москвой. И это может стать куда большей проблемой в смысле энергетической безопасности Венгрии», — подчеркнул эксперт.

Что касается военной помощи Украине, от которой Венгрия старательно открещивается, позиция Будапешта, скорее всего, останется непоколебимой, продолжил политолог.

«Я не думаю, что Венгрия присоединится к активной поддержке Украины и станет отправлять ей оружие. Я пока не вижу для этого предпосылок — например, попыток Киева защитить права этнических венгров в Закарпатье, как того требует Будапешт. Какая-то договоренность была, но выполняется ли она, неясно. Проблема дискриминации закарпатских венгров — это очень больная тема для венгерского электората. Очевидно, президент Украины Владимир Зеленский не может или не хочет эту дискриминацию прекращать, а значит, и Мадьяр не станет хоть как-то помогать Киеву. Избиратели ему этого просто не простят», — резюмировал Киш.

Читайте также:

Венгрия откажется от АЭС «Пакш-2»? Решение Будапешта, ответ Росатома

Мадьяр попал в прицел Сороса: почему премьер раздражает США, при чем тут РФ

Закарпатская обособленность: русины и венгры могут отвернуться от Киева?