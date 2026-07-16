Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 02:00

Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей» для РФ: что это значит

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Шенди и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в представлении ИИ Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Шенди и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Шенди заявил, что Будапешт должен восстановить доверие в отношениях со своими союзниками и «закрыть двери» перед Россией. Однако незадолго до этого глава венгерского МИД Анита Орбан говорила о стремлении республики сохранить прагматичные контакты с Москвой. Почему так расходятся позиции политиков Венгрии, готова ли она отказаться от выгодных поставок нефти и газа из РФ ради «союзников» и станет ли поддерживать Украину оружием — в материале NEWS.ru.

Что в Венгрии сказали о России

По словам Ромулуша Русин-Шенди, интересы Венгрии сейчас совпадают с интересами ее западных партнеров. По его словам, именно поэтому Будапешт недавно извинился перед Хельсинки за то, что предыдущее венгерское правительство пыталось затормозить вступление Финляндии в НАТО.

«Венгрия должна восстановить доверие своих союзников, а что касается русских, то мы закрываем перед ними двери», — сказал он в ходе панельной дискуссии по энергетике и стратегии 14 июля.

Министр добавил, что Будапешт обязательно нарастит расходы на оборону до 5% ВВП, как того требуют от европейских членов НАТО власти США. Однако добиться этого, уточнил Русин-Шенди, удастся только к 2035 году — сейчас у Венгрии «другие приоритеты».

Ранее такие же меры на саммите Альянса в Анкаре анонсировал премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он пообещал сделать Венгрию «надежным союзником» НАТО, поскольку Будапешт «верит в силу и единство» этого блока.

Что происходит в отношениях Венгрии и России

За несколько дней до заявления Русин-Шенди министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о стремлении Будапешта сохранить прагматичные отношения с Москвой. Она напомнила, что Россия благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории всегда будет оставаться важной страной в Европе. Глава МИД также подчеркнула, что Венгрия не планирует оказывать военную помощь Украине.

Фото: IMAGO/Harald Dostal/Global Look Press

Такая позиция объяснима: поставки углеводородов из РФ составляют основу энергетической безопасности Венгрии. Так, в 2025 году Будапешт получил из России 7,8 млрд кубометров газа — этот показатель был признан рекордным. Кроме того, Москва остается для венгров ключевым поставщиком нефти, и Мадьяр еще до своего прихода к власти заявлял, что не намерен отказываться от закупок черного золота у РФ.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что говорить о существенных переменах в российско-венгерских отношениях преждевременно, даже несмотря на высказывания некоторых политиков в Будапеште.

«Слова Русин-Шенди, которые идут вразрез с заявлениями главы МИД, — это не показатель изменений в отношении России. В первую очередь это признак несогласованности мнений в венгерском правительстве: кабмин новый, позиции не успели согласовать», — полагает он.

Политолог Антоний Киш в свою очередь призвал обратить внимание на политическую биографию главы МО Венгрии.

«При Викторе Орбане Русин-Шенди занимал пост главы Генштаба, но был изгнан за „излишнюю приверженность брюссельским ценностям“. Так что его нынешние высказывания могут быть эксцессом исполнителя либо попыткой продемонстрировать свою личную политическую значимость. В венгерском правительстве нет настолько четкой централизации, как это принято в китайской или российской внешнеполитической риторике. И это способствует появлению несогласованных и часто очень популистских шагов со стороны некоторых представителей власти», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Однако эксперт отметил, что говорить о некой «особой дружбе» между Москвой и Будапештом не приходится.

«Что при Орбане, что при Мадьяре отношения наших стран стоит рассматривать с точки зрения прагматизма. Для Будапешта он выражается в том, что будет выгоднее для венгров. Если выгода в сближении с Россией, значит будет сближение с Россией. Если, по мнению нынешних венгерских властей, стране будет лучше выстраивать отношения с Западом, то они будут стремиться к этому», — подчеркнул Киш.

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Чего России ждать от Венгрии

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что вероятность пересмотра позиции Будапешта по российским углеводородам и помощи Украине крайне мала. Вассерман напомнил: для венгров нефть из РФ — больше, чем просто экономика.

«У Венгрии есть очевидная потребность вести самостоятельную политику, а не глушить ее в угоду ЕС. Дешевые и доступные российские углеводороды как раз и обеспечивают возможность проводить такой курс. Поэтому отказ от них маловероятен», — подчеркнул депутат.

По мнению Киша, куда важнее сейчас не вопрос поставки углеводородов в Венгрию, а судьба проекта АЭС «Пакш-2», которую на территории республики сейчас строит Росатом.

«Если Будапешт уберет оттуда Россию, а вместо нее придут США со своими реакторами или Франция, это будет означать окончательный разрыв отношений с Москвой. И это может стать куда большей проблемой в смысле энергетической безопасности Венгрии», — подчеркнул эксперт.

Что касается военной помощи Украине, от которой Венгрия старательно открещивается, позиция Будапешта, скорее всего, останется непоколебимой, продолжил политолог.

«Я не думаю, что Венгрия присоединится к активной поддержке Украины и станет отправлять ей оружие. Я пока не вижу для этого предпосылок — например, попыток Киева защитить права этнических венгров в Закарпатье, как того требует Будапешт. Какая-то договоренность была, но выполняется ли она, неясно. Проблема дискриминации закарпатских венгров — это очень больная тема для венгерского электората. Очевидно, президент Украины Владимир Зеленский не может или не хочет эту дискриминацию прекращать, а значит, и Мадьяр не станет хоть как-то помогать Киеву. Избиратели ему этого просто не простят», — резюмировал Киш.

Читайте также:

Венгрия откажется от АЭС «Пакш-2»? Решение Будапешта, ответ Росатома

Мадьяр попал в прицел Сороса: почему премьер раздражает США, при чем тут РФ

Закарпатская обособленность: русины и венгры могут отвернуться от Киева?

Европа
Венгрия
Россия
Украина
Александр Чаусов
А. Чаусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США развалятся, как СССР? Американцы отказались гордиться страной
ЕС предрекли нелегкую судьбу на фоне энергокризиса
Киев сотрясся от новых взрывов
Два российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов
Лавров оценил позицию Китая по украинскому конфликту
Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей» для РФ: что это значит
Выявлен лучший игрок полуфинала ЧМ по футболу между Аргентиной и Англией
Костя Цзю восемь часов «искал» виновного в краже 7 млн рублей
«Звучит цинично»: в МИД РФ дали оценку претензиям по охране на ЗАЭС
Совбез выявил, как изменился подход Украины к атакам на Россию за полгода
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС: убийство главного инженера, последствия
Пострадавший в Монако бизнесмен обвинил в покушении разведку Украины
Зеленский определился с кандидатурой нового премьер-министра Украины
Определился второй финалист чемпионата мира по футболу
«Им не нравится»: в США оценили возможность договоренностей с Ираном
Моется не каждый день, но маникюр — это святое: как Шурыгина сидит в СИЗО
«Преступный шаг»: в МИД РФ осудили попытку ВСУ запугать сотрудников ЗАЭС
Пентагон может строить военные планы на Кубу
В Финляндии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине
МАГАТЭ высказалось об убийстве главного инженера ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.