28 апреля 2026 в 19:52

Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским

Мадьяр встретится с Зеленским, чтобы восстановить права венгров на Украине

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому вскоре предстоит занять пост премьер-министра, анонсировал в соцсетях проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры на высшем уровне, посвященные правам национальных меньшинств, планируется организовать в начале июня в закарпатском городе Берегове.

Я инициирую в начале июня встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегове <...>, поскольку там проживают преимущественно венгры. Цель встречи — помочь венграм в Закарпатье и улучшить их положение у себя на родине, — написал он.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Мадьяр не поддерживает взгляды других европейских лидеров насчет помощи Украине. Журналисты отметили, что политик «не спешит передавать Киеву средства, необходимые его собственной стране».

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что лидер «Тисы» не станет максимально антироссийским премьер-министром. По его словам, экономика страны по-прежнему в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Вице-премьер России назвал главные ценности страны
Франция и Польша играют с огнем, пять пророчеств Жириновского: что дальше
Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях
Ректора российского вуза внесли в базу «Миротворца» из-за выставки
Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»
Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе
В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной
Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС
Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса
«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество
На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК
Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева
«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном
Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

