Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским Мадьяр встретится с Зеленским, чтобы восстановить права венгров на Украине

Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому вскоре предстоит занять пост премьер-министра, анонсировал в соцсетях проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры на высшем уровне, посвященные правам национальных меньшинств, планируется организовать в начале июня в закарпатском городе Берегове.

Я инициирую в начале июня встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегове <...>, поскольку там проживают преимущественно венгры. Цель встречи — помочь венграм в Закарпатье и улучшить их положение у себя на родине, — написал он.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Мадьяр не поддерживает взгляды других европейских лидеров насчет помощи Украине. Журналисты отметили, что политик «не спешит передавать Киеву средства, необходимые его собственной стране».

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что лидер «Тисы» не станет максимально антироссийским премьер-министром. По его словам, экономика страны по-прежнему в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей.