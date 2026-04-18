«Не спешит»: в ЕС усомнились по поводу поддержки Мадьяром Украины L'AntiDiplomatico: Мадьяр не разделяет взгляды лидеров ЕС на поддержку Украины

Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не поддерживает взгляды других европейских лидеров насчет помощи Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков. Журналисты отметили, что политик «не спешит передавать Киеву средства, необходимые его собственной стране».

В материале сказано, что Еврокомиссии приходится оказывать на него давление, а сам «Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано премьер-министру страны Виктору Орбану». Авторы подытожили, что Украине не следует пока что радоваться факту смены власти в Венгрии.

Ранее сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом. Еще одним источником напряженности между Украиной и Венгрией может стать стремление преемника Орбана продолжать импорт российских энергоносителей.

До этого российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что лидер оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, не станет максимально антироссийским премьер-министром. Он отметил, что экономика страны по-прежнему в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей.