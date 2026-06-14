Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 16:04

Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки

Второго обвиняемого в убийстве 15-летней девочки арестовали на Урале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Краснотурьинский городской суд Свердловской области арестовал второго подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в МАКСе. Этот же суд заключил под стражу первого фигуранта — 15-летнего подростка.

Второму подростку, обвиняемому в убийстве 15-летней девушки в Краснотурьинске, также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа, — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, вечером 12 июня двое подростков заманили знакомую школьницу на территорию гаражного массива. Там они нанесли ей несколько ножевых ранений и скрылись с места преступления. Девочку обнаружили прохожие и вызвали помощь, однако спасти ее не удалось — смерть наступила в больнице.

Следствие установило, что поводом для расправы послужил личный конфликт одного из подростков с погибшей. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых пояснял, что обвиняемые вызвали девочку на встречу обманом, заранее планируя убийство. Впоследствии оба фигуранта дали признательные показания.

Регионы
Свердловская область
убийства
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома
Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России
Раскрыто, почему встреча Трампа и Зеленского на полях G7 вряд ли состоится
Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома
«Правда оказалась погребена»: в ФРГ встревожились из-за ситуации на Украине
В Иране раскрыли, что может сорвать достижение соглашения с США
Слабейшие в ВСУ, вывоз заводов из ДНР: новости СВО к вечеру 14 июня
Россиянка погибла при атаке БПЛА
Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана
«С нетерпением»: Пашинян захотел новых сделок с «великим» Трампом
Стало известно, зачем США нужна резолюция по Ирану
«На несколько поколений»: в ОП РФ призвали оценить санкции трезво
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 10: кто ушел 14 июня, конфликты
Семья из России потеряла деньги из-за ошибки нейросети
Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя
Россиянка напилась и решила прикурить от Вечного огня
Появились кадры ударов Израиля по Бейруту
Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине
В Таиланде высказались о дискриминации туристов по национальному признаку
Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.