Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки

Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки Второго обвиняемого в убийстве 15-летней девочки арестовали на Урале

Краснотурьинский городской суд Свердловской области арестовал второго подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в МАКСе. Этот же суд заключил под стражу первого фигуранта — 15-летнего подростка.

Второму подростку, обвиняемому в убийстве 15-летней девушки в Краснотурьинске, также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа, — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, вечером 12 июня двое подростков заманили знакомую школьницу на территорию гаражного массива. Там они нанесли ей несколько ножевых ранений и скрылись с места преступления. Девочку обнаружили прохожие и вызвали помощь, однако спасти ее не удалось — смерть наступила в больнице.

Следствие установило, что поводом для расправы послужил личный конфликт одного из подростков с погибшей. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых пояснял, что обвиняемые вызвали девочку на встречу обманом, заранее планируя убийство. Впоследствии оба фигуранта дали признательные показания.