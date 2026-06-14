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14 июня 2026 в 16:44

«С нетерпением»: Пашинян захотел новых сделок с «великим» Трампом

Пашинян заявил об ожидании новых сделок с администрацией Трампа

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту США Дональду Трампу поздравление с днем рождения, выразив в нем надежду на расширение сотрудничества с американской администрацией и заключение новых договоренностей. В послании, опубликованном в соцсети X, Пашинян охарактеризовал главу Белого дома как «великого» лидера и близкого друга. По словам армянского премьера, сильное руководство и смелое видение американского президента «продолжают делать Америку снова великой».

Мы высоко ценим вашу роль в историческом мирном саммите 8 августа (2025 года лидеров США, Армении и Азербайджана. — NEWS.ru) в Белом доме. С нетерпением ждем возможности заключить еще больше исторических сделок с вашей администрацией, — заявил руководитель армянского кабмина.

14 июня Трампу исполнилось 80 лет. Он родился в 1946 году в нью-йоркском районе Куинс в семье предпринимателя Фреда Трампа, занимавшегося строительством и управлением жилой недвижимостью. После получения диплома Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете он влился в семейный бизнес.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти проинформируют о поздравлении президента РФ Владимира Путина в адрес Трампа, если оно будет направлено. В прошлый день рождения американского президента Путин поздравил его в ходе личного телефонного разговора.

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