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14 июня 2026 в 14:54

Песков ответил на вопрос о поздравлении Трампа с днем рождения

Песков пообещал сообщить, если Путин поздравит Трампа с днем рождения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Кремле сообщат, если президент России Владимир Путин направит поздравление президенту США Дональду Трампу по случаю дня рождения, сказал «Интерфаксу» представитель Кремля Дмитрий Песков. Американскому лидеру исполнилось 80 лет.

Сообщим, — сказал Песков.

В прошлый день рождения американского лидера Путин поздравлял его в ходе личного телефонного разговора. Тогда, помимо праздничных пожеланий, президенты подробно обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Ранее Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с 75-летием. Президент отметил его вклад в развитие современного кинематографа и творческую значимость. Он добавил, что Сокуров пользуется уважением зрителей и коллег благодаря своему таланту.

Также президент поздравил заслуженную артистку России Елену Сафонову с 70-летием. Он отметил большой вклад актрисы в развитие отечественного кинематографа, высоко оценил ее исполнительский талант и верность искусству. Он пожелал Сафоновой крепкого здоровья, благополучия и вдохновения.

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