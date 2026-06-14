Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя

Челябинск оказался затоплен после обрушившегося на город мощнейшего ливня, передает Telegram-канал SHOT. Молния попала в провода, в результате чего встали трамваи, а автобусы и легковые автомобили оказались в воде. По словам очевидцев, дождь шел сплошной стеной, а от ударов стихии срабатывали автосигнализации.

Улицы города быстро скрылись под водой, говорится в публикации. Наиболее серьезно пострадал недавно отремонтированный участок на улице Братьев Кашириных. Транспорт с трудом передвигается по Комсомольскому проспекту и Университетской набережной, а пешеходы вынуждены идти по колено в воде.

Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что за сутки в кубанской столице выпала полуторамесячная норма осадков, что привело к подтоплению 33 участков автомобильных дорог. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, поступило 276 заявок на откачку воды: 155 из них связаны с затоплением проезжей части, еще 121 — с подтоплением территорий около жилых домов.

Кроме того, в Хабаровске мощный ливень затопил городские улицы. Дополнительно к этому прошел град и дул шквалистый ветер. На опубликованных в интернете кадрах видно, как проезжая часть превратилась в бурные потоки, а транспортные средства погрузились в воду наполовину, особенно сильное подтопление зафиксировано под мостом неподалеку от торгового центра «Броско Молл».