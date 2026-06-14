Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 16:34

Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя

Челябинск затопило мощным ливнем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Челябинск оказался затоплен после обрушившегося на город мощнейшего ливня, передает Telegram-канал SHOT. Молния попала в провода, в результате чего встали трамваи, а автобусы и легковые автомобили оказались в воде. По словам очевидцев, дождь шел сплошной стеной, а от ударов стихии срабатывали автосигнализации.

Улицы города быстро скрылись под водой, говорится в публикации. Наиболее серьезно пострадал недавно отремонтированный участок на улице Братьев Кашириных. Транспорт с трудом передвигается по Комсомольскому проспекту и Университетской набережной, а пешеходы вынуждены идти по колено в воде.

Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что за сутки в кубанской столице выпала полуторамесячная норма осадков, что привело к подтоплению 33 участков автомобильных дорог. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, поступило 276 заявок на откачку воды: 155 из них связаны с затоплением проезжей части, еще 121 — с подтоплением территорий около жилых домов.

Кроме того, в Хабаровске мощный ливень затопил городские улицы. Дополнительно к этому прошел град и дул шквалистый ветер. На опубликованных в интернете кадрах видно, как проезжая часть превратилась в бурные потоки, а транспортные средства погрузились в воду наполовину, особенно сильное подтопление зафиксировано под мостом неподалеку от торгового центра «Броско Молл».

Регионы
Челябинск
дожди
затопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома
Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России
Раскрыто, почему встреча Трампа и Зеленского на полях G7 вряд ли состоится
Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома
«Правда оказалась погребена»: в ФРГ встревожились из-за ситуации на Украине
В Иране раскрыли, что может сорвать достижение соглашения с США
Слабейшие в ВСУ, вывоз заводов из ДНР: новости СВО к вечеру 14 июня
Россиянка погибла при атаке БПЛА
Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана
«С нетерпением»: Пашинян захотел новых сделок с «великим» Трампом
Стало известно, зачем США нужна резолюция по Ирану
«На несколько поколений»: в ОП РФ призвали оценить санкции трезво
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 10: кто ушел 14 июня, конфликты
Семья из России потеряла деньги из-за ошибки нейросети
Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя
Россиянка напилась и решила прикурить от Вечного огня
Появились кадры ударов Израиля по Бейруту
Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине
В Таиланде высказались о дискриминации туристов по национальному признаку
Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.