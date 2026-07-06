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06 июля 2026 в 01:41

Фицо обвинил элиты Европы в русофобии

Фото: David Balogh/Global Look Press
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские элиты проявляют русофобию и ведут политику конфронтации. Об этом он сказал в ходе государственных торжеств по случаю дня святых Кирилла и Мефодия, трансляцию которых вело местное телевидение.

По словам Фицо, европейские элиты ставят «общий европейский дом» на карту, выбирая конфронтацию и русофобию. Он отметил, что выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада.

Ранее Фицо заявил: Словакия не будет участвовать в финансовой поддержке Украины. Он отметил, что уже передал свою позицию генсеку Альянса Марку Рютте. При этом политик пообещал, что Братислава продолжит гуманитарную помощь Киеву. Он заявил, что западный мир практически находится в состоянии войны с Россией с учетом участия в украинском конфликте большого числа иностранных профессиональных наемников. Он подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшее разрастание конфликта.

До этого основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт выступила с призывом привлечь президента Украины Владимира Зеленского вызвать в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков». Она потребовала политическое разъяснение, было ли это военное преступление одобрено украинским руководством.

Европа
Россия
Словакия
Роберт Фицо
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