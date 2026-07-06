В Киеве сообщили о новых взрывах

На территории Киева произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное». Отмечается, что на данный момент неизвестно о возможных повреждениях и потерпевших.

По данным издания, власти объявили воздушную тревогу. Этот режим также введен в большинстве областей Украины.

Ранее российские войска в ходе массированного удара поразили промышленное предприятие «Киев-25», входящее в «ПВ групп Украина», сообщило Минобороны РФ. Это предприятие занималось производством и хранением систем для подмены навигационных сигналов в средствах поражения.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска за сутки поразили хранилище газа, используемое в интересах Вооруженных сил Украины, в районе Запорожья. При пожаре, по данным ведомства, уничтожено до 25 емкостей с газом.

В то же время в МО РФ заявили, что Вооруженные силы России за сутки поразили цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах в зоне СВО.