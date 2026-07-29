Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 29 июля? Что происходит у Алексеево-Дружковки, Брусовки, Белого Колодезя, Волчанска, Василевки, Васютинского, Воздвижевки, Гавриловки, Доброполья, Зарубинки, Ивановки, Колодезного, Константиновки, Красного Лимана, Новоалександровки, Петро-Ивановки, Райгородка, Северска, Старого Каравана, Терноватого, Харькова, Устиновки, Черниговки, Шевченково и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении продолжается наступление, ВС РФ атакуют Черниговку и выходят к северным окраинам Водянского, идут бои за Светлое, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ ведут бои в районе Воздвижевки, а также в районе Терноватого и Коммунаровки. Сообщается о столкновениях в районе Великомихайловки, Коломийцев, Гавриловки. На Константиновском направлении не стихают бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки. МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красный Кут, расположенного в километре к северо-западу от ранее освобожденного села Торского. В Красном Лимане продолжается зачистка в городской застройке. ВС РФ продвигаются к Райгородку. Сообщается об успехах ВС РФ у Старого Каравана и Брусовки. На Северском участке идут бои за Васютинское», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки.

«На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на шестнадцати участках до 700 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района», — указали военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Великобурлукском направлении ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Поступают сообщения о начале боев на подступах к Доброполью», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Дуров объявляется в розыск: причины, заявление ФСБ, что будет с Telegram

Удары по Украине сегодня, 29 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе