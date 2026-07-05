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05 июля 2026 в 20:32

Парень сжег паспорт на спор в баре

Житель Челябинска сжег паспорт на спор в баре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Житель Челябинска сжег свой паспорт на спор во время вечеринки в баре на улице Кирова, сообщает Telegram-канал Baza. Молодой человек позировал с тлеющим документом на камеру, а позже прохожие обнаружили остатки сожженного паспорта.

Об инциденте в местном пабе каналу рассказали очевидцы. По их словам, после сожжения паспорта парень продолжил фотографироваться с окружающими, держа в руках тлеющие страницы.

Произошедшим заинтересовались сотрудники полиции. Сжигание паспорта может обернуться для молодого человека штрафом. Также инцидент может привести к уголовному делу за надругательство над государственной символикой.

Ранее в Уфе судья напал на тренера детской футбольной команды после претензий к качеству судейства. Наставник пожаловался на игнорирование нарушений, из-за которых трое игроков получили травмы, после чего арбитр бросился на него с нецензурной бранью. Инцидент привел к отстранению судьи от работы.

До этого в Петербурге возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая брызнула перцовым баллончиком в лицо таксисту. В результате конфликта водитель получил химический ожог роговицы, а женщину задержали и квалифицировали ее действия как хулиганство.

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