Парень сжег паспорт на спор в баре Житель Челябинска сжег паспорт на спор в баре

Житель Челябинска сжег свой паспорт на спор во время вечеринки в баре на улице Кирова, сообщает Telegram-канал Baza. Молодой человек позировал с тлеющим документом на камеру, а позже прохожие обнаружили остатки сожженного паспорта.

Об инциденте в местном пабе каналу рассказали очевидцы. По их словам, после сожжения паспорта парень продолжил фотографироваться с окружающими, держа в руках тлеющие страницы.

Произошедшим заинтересовались сотрудники полиции. Сжигание паспорта может обернуться для молодого человека штрафом. Также инцидент может привести к уголовному делу за надругательство над государственной символикой.

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