Хакеры взломали до 80 тыс. компьютеров правительства Великобритании

Хакеры взломали порядка 80 тыс. компьютеров британского правительства и Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает газета The Telegraph. Они получили доступ к данным и выставили их на продажу.

Как пишет издание, злоумышленники проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании, а также сотрудников МИД за рубежом. В ходе кибератаки использовались ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet, установленных примерно на 80 тыс. компьютеров.

Сообщается, что доступ был получен к информации сотрудников зарубежных миссий британского МИД и местных органов власти. В числе затронутых объектов названы посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии, а также муниципалитеты Дербишира и лондонского боро Уолтем Форест.

Ранее российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Европы и на Украине для внедрения системы ИИ-шпионажа. Операция под названием «Разбитый байт» стартовала 15 июня параллельно с саммитом G7 — она позволяет фиксировать передвижения объектов в ЕС и Восточной Европе.