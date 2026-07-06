Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 01:59

Хакеры взломали до 80 тыс. компьютеров правительства Великобритании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хакеры взломали порядка 80 тыс. компьютеров британского правительства и Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает газета The Telegraph. Они получили доступ к данным и выставили их на продажу.

Как пишет издание, злоумышленники проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании, а также сотрудников МИД за рубежом. В ходе кибератаки использовались ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet, установленных примерно на 80 тыс. компьютеров.

Сообщается, что доступ был получен к информации сотрудников зарубежных миссий британского МИД и местных органов власти. В числе затронутых объектов названы посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии, а также муниципалитеты Дербишира и лондонского боро Уолтем Форест.

Ранее российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Европы и на Украине для внедрения системы ИИ-шпионажа. Операция под названием «Разбитый байт» стартовала 15 июня параллельно с саммитом G7 — она позволяет фиксировать передвижения объектов в ЕС и Восточной Европе.

Европа
Великобритания
хакеры
взлом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.