Российские хакеры получили доступ к камерам в Европе и на Украине

Российские хакеры получили доступ к камерам в Европе и на Украине Российские хакеры взломали 50 тыс. камер в Европе и на Украине для ИИ-шпионажа

Российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Европы и на Украине для внедрения системы ИИ-шпионажа, сообщает Mash в канале на платформе МАКС. Операция под названием «Разбитый байт» стартовала 15 июня параллельно с саммитом G7 — она позволяет фиксировать передвижения объектов в ЕС и Восточной Европе.

Как пишет Mash, в атаке участвуют хакер PalachPro и команда NoName057(16). Они разработали программы под различные прошивки и модели камер, сканируют пул IP-адресов, находят уязвимости и получают доступ к системам. После взлома подключается искусственный интеллект, который распознает и фиксирует лица, автомобильные номера, цвет машин и одежды. Все данные упаковываются в файлы с координатами.

Из-за атаки хакеров в странах ЕС может пострадать работа инфраструктуры: критически ухудшится обработка информации, замедлится работа пунктов пропуска, предприятий, светофоров и систем освещения. Предварительный ущерб оценивается более чем в $1 млн (72,9 млн рублей). После DDoS-атак прогнозируется обрушение банковских систем, государственных сайтов и порталов военно-промышленного комплекса.

В 2025 году правоохранительные органы уже пытались задержать хакеров. Была проведена масштабная операция с участием Интерпола. Однако задержать их так и не удалось.

Ранее аналитики УЦСБ SOC фиксировали рост количества эксплойтов на 16,5% за год благодаря использованию хакерами искусственного интеллекта. Специалисты отмечали, что нейросети помогают злоумышленникам генерировать адаптивный вредоносный трафик, обходить системы защиты и имитировать человеческое поведение, делая кибератаки практически неотличимыми от легитимной активности.