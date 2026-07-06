Доллар по 60, 80 или 100 рублей: какой будет курс валют в 2026 году

Доллар по 60, 80 или 100 рублей: какой будет курс валют в 2026 году

Прогнозы курса доллара на второе полугодие 2026 года заметно расходятся: одни эксперты допускают его серьезное падение, другие, напротив, ждут ощутимого роста. В центре внимания — динамика цены на нефть, решение ЦБ по ключевой ставке и бюджетное правило. О том, какой курс доллара — 60, 80 или 100 рублей — наиболее вероятен в 2026 году, расскажет NEWS.ru.

Что сейчас происходит на валютном рынке

На Ближнем Востоке в июне стало спокойнее. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин напомнил в беседе NEWS.ru, что США и Иран провели переговоры в Швейцарии и договорились снять морскую блокаду, а также отменить санкции на поставки иранской нефти. В результате нефть марки Brent подешевела до $72 за баррель — это на 22% меньше, чем месяц назад.

Раз нефть дешевеет, экспортеры получают меньше валютной выручки. Это уже начинает давить на рубль. «С учетом временного лага это неминуемо приведет к сокращению валютной выручки российских экспортеров, что уже начинает оказывать давление на рубль», — пояснил аналитик.

Тема ключевой ставки пока отошла на второй план. В июне Центробанк снизил ее всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25%. Это сохраняет реальную доходность рублевых вложений (то есть с поправкой на инфляцию) на уровне около 9%. Поэтому спрос на рублевые активы пока держится, отметил Потавин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Однако во втором полугодии регулятор планирует резко урезать свои ежедневные продажи валюты — с 4,62 млрд до 0,58 млрд рублей. Это означает, что поддержка рубля со стороны регулятора заметно ослабнет.

«Если на рынок выходит меньше дополнительного предложения валюты со стороны Центробанка, то для рубля это умеренно негативный фактор на вторую половину года», — уточнил аналитик.

Каковы основные сценарии курса доллара в 2026 году

Курс 100 рублей за доллар

Эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота считает этот сценарий вполне реальным. Основная предпосылка — необходимость наполнения бюджета. Слишком крепкий рубль резко ухудшает положение экспортеров и создает риски для федеральной казны.

По его мнению, такой вариант развития событий имеет вероятность около 20–25%. В условиях текущей ситуации на топливном рынке и возможного повышения ставки ЦБ курс может быть заметно снижен, указал он. «Слово „понижен“ здесь не случайно. Так как в условиях санкций и внебиржевого ценообразования курс валюты становится управляемым параметром», — пояснил Бархота.

Курс 80 рублей за доллар

Этот диапазон (78–87 рублей) эксперты называют наиболее вероятным «рабочим» коридором на конец 2026 года. Его придерживается большинство опрошенных аналитиков.

По прогнозу Александра Потавина, доллар завершит год в районе 83–85 рублей, а евро — у отметок 96–98. Он допускает, что курс юаня при этом вырастет до 12,7 рубля.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Руководитель группы макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев дает схожий прогноз, ожидая курс доллара в интервале 75–80 рублей. По его словам, политика ЦБ по удержанию высокой ключевой ставки будет поддерживать привлекательность рублевых сбережений дольше, чем предполагалось ранее.

«На второе полугодие плановое ослабление рубля может продолжиться на фоне снижения цен на нефть и ухудшения геополитического фона», — заявила NEWS.ru старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. При этом эксперт напомнила о сезонном факторе: в последней декаде каждого месяца компании активно продают валюту для уплаты налогов, что часто формирует более выгодный курс покупки для населения (пик приходится на 20-е числа).

Курс 60 рублей за доллар

Возвращение доллара к отметкам 60 рублей и ниже выглядит маловероятным, хотя технически такая возможность не исключена. Андрей Бархота оценивает шансы на такой исход не выше 10–15%.

«Если бы курс упал до 60 рублей, дефицит федерального бюджета за 2026 год мог бы превысить 20 триллионов рублей», — аргументировал эксперт.

Для реализации этого сценария, как считают эксперты, нужны сразу несколько факторов: резкий скачок цен на нефть выше $100 за баррель, полное снятие всех санкционных рисков и массированное укрепление рубля за счет притока иностранного капитала. Пока же предпосылок для этого нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стоит ли сейчас покупать доллар

Для частных инвесторов вложения в американскую валюту остаются оправданными, но исключительно в рамках стратегии диверсификации портфеля. Эксперты не рекомендуют рассматривать доллар как инструмент для спекуляций «купил сегодня — продал завтра».

«На длительных временных промежутках доллар демонстрирует высокую сохранность средств. Сейчас он выглядит недооцененным — вспомните, что еще 8 месяцев назад Минэкономразвития закладывало в прогноз курс 95 рублей», — напомнил Андрей Бархота.

Александр Джиоев советует обратить внимание не на наличную валюту, а на локальные валютные облигации, которые приносят купонный доход, привязанный к курсу. Альтернативой также могут стать драгоценные металлы, сохраняющие привязку к международным котировкам, отметил собеседник NEWS.ru.

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