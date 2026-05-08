08 мая 2026 в 16:35

Доллар по 50 уже летом: что ждет рубль в ближайшие месяцы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Американская валюта продолжает слабеть на внебиржевом рынке, обновляя многолетние минимумы. На фоне этого эксперты все чаще обсуждают возможность обвального падения доллара — вплоть до отметки в 50 рублей. NEWS.ru рассказывает, что происходит с курсом сегодня, какую роль в этом играет ключевая ставка и геополитика, а также какие прогнозы дают аналитики на лето и конец 2026 года.

Что происходит с курсом доллара сейчас

Курс доллара на внебиржевом рынке недавно обновил трехлетний минимум, опустившись почти до 74 рублей. Последний раз ниже отметки в 75 рублей американская валюта торговалась 1 марта 2023 года. На этом фоне вопрос о возможности дальнейшего падения — вплоть до «фантастических» 50 рублей — звучит все чаще, рассказала NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По словам доцента экономического факультета РУДН Эвелины Гомонко, текущая динамика рубля по отношению к доллару базируется на трех ключевых трендах:

  • ослаблении глобальных позиций доллара, связанном с политикой Дональда Трампа и сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке;
  • возобновлении операций Минфина в рамках бюджетного правила;
  • решении Банка России по ключевой ставке. Сохранение ставки на уровне 14,5% ограничивает спрос на валюту внутри страны и поддерживает привлекательность рублевых инструментов.

Кроме того, после введения санкций структура валютного рынка кардинально изменилась: ключевую роль теперь играют не доллар и евро, а юань, золото и внутренние механизмы регулирования ликвидности.

Что будет с курсом доллара летом

Как заметил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, летний сезон отпусков традиционно подстегивает спрос на иностранную валюту. С учетом этого, считает эксперт, можно рассчитывать лишь на краткосрочное снижение доллара — до 70–68 рублей, но не ниже. По его мнению, до лета курс вряд ли уйдет за пределы 68–73 рублей, а к лету составит около 73–80 рублей за доллар.

Гомонко также считает сценарий с падением до 50 рублей маловероятным. По словам собеседницы NEWS.ru, рубль сейчас действительно очень устойчив — даже несмотря на нестабильные цены на нефть. Однако говорить о полной стабильности пока рано: риски для российской экономики сохраняются.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк обратила внимание NEWS.ru на зависимость курса от нефтяных цен и ситуации на Ближнем Востоке. В базовом сценарии она прогнозирует снижение цен на нефть Brent во втором полугодии до $70–75 (5,2–5,5 тыс. рублей) за баррель. В этом случае летом рубль может начать слабеть, а в июне доллар вернется в диапазон 75–80 рублей, сказала эксперт.

Белянчикова, в свою очередь, видит летом 2026 года консолидацию курса в пределах 72–78 рублей с возможными краткосрочными «проколами» ниже — при условии сохранения благоприятной нефтяной конъюнктуры.

Что будет с долларом к концу года

Большинство опрошенных экспертов сошлись во мнении, что во второй половине года давление на рубль станет сильнее. Ожидается, что курс будет плавно возвращаться в зону 80–85 рублей за доллар. Этому могут способствовать:

  • снижение ключевой ставки Банка России;
  • уменьшение объема нерегулярных операций регулятора.

Если проблемы в Ормузском проливе затянутся и нефть Brent во втором полугодии останется в диапазоне $80–100 (5,9–7,4 тыс. рублей) за баррель, то рубль окажется крепче — около 70 рублей за доллар летом и до конца года, допустила Белянчикова.

По ее словам, низкие объемы покупки валюты Минфином в мае могут быть связаны с техническими моментами — в частности, с квартальным характером налога на дополнительный доход, корректировками и пр. Не исключено, что в июне ведомство пересмотрит расчеты и объемы закупок вырастут, что окажет дополнительное давление на рубль.

Какой вывод можно сделать из прогнозов экспертов

Во-первых, падение до 50 рублей в обозримой перспективе — маловероятно и преждевременно. Во-вторых, летом 2026 года курс, скорее всего, останется в диапазоне 72–80 рублей. В конце года при базовом сценарии доллар может достичь 85 рублей. В-третьих, ключевыми факторами неопределенности остаются динамика нефтяных цен, геополитическая обстановка и действия Банка России.

Данных для однозначных выводов пока недостаточно, однако тренд на постепенное ослабление рубля во втором полугодии выглядит самым реалистичным, заключили аналитики.

Екатерина Свинова
