Доллар рухнул ниже психологической отметки

Расчетный курс доллара впервые с января опустился ниже 75 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 75 рублей — впервые с 30 января, следует из данных торгов. К 10:11 мск валюта снизилась на 29 копеек относительно предыдущего закрытия, до 74,93 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской Бирже летом 2024 года репрезентативным для рубля остался только курс юаня. Биржевые торги им проходят с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс: соотношение доллара к юаню на Forex и юаня к рублю на МосБирже.

Этот кросс-курс является главным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли. Таким образом, фактическое ослабление доллара фиксируется через китайскую валюту.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что к концу года курс доллара может вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.

