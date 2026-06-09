Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 10:43

Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года

Индекс МосБиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года

Подписывайтесь на нас в MAX

Индекс Московской Биржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:32 мск, индекс снижался на 0,8%, до 2497,5 пункта. К 10:38 мск он находился на уровне 2498,35 пункта (-0,77%).

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть с началом новой недели выросли уже на 5%. Так, по состоянию на 11:15 мск 8 июня стоимость барреля нефти марки Brent подскочила на 5,12% относительно предыдущего закрытия и поднялась выше $98 (7200 рублей) впервые с 3 июня.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали парад планет 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега
Очевидец раскрыл подробности взрыва машины в Балашихе
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.