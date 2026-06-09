Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года

Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года Индекс МосБиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года

Индекс Московской Биржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:32 мск, индекс снижался на 0,8%, до 2497,5 пункта. К 10:38 мск он находился на уровне 2498,35 пункта (-0,77%).

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть с началом новой недели выросли уже на 5%. Так, по состоянию на 11:15 мск 8 июня стоимость барреля нефти марки Brent подскочила на 5,12% относительно предыдущего закрытия и поднялась выше $98 (7200 рублей) впервые с 3 июня.

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