Массовые увольнения, спад доходов: почему рост рубля может стать проблемой

Официальный курс рубля от Банка России резко вырос по отношению к доллару и евро 10 июня. Регулятор снизил курсы американской и европейской валют на 1,5 и 2,5 рубля соответственно. На ситуацию отреагировал бизнесмен Олег Дерипаска: он раскритиковал действия ЦБ и заявил об угрозе для «трех миллионов рабочих мест». О том, чем опасен крепкий рубль, почему он укрепляется и когда ждать падения, — в материале NEWS.ru.

О чем предупреждает Дерипаска и почему рубль укрепляется

В своем Telegram-канале предприниматель написал, что чрезмерное укрепление рубля к доллару создало угрозу для трех миллионов рабочих мест.

«[Укрепление рубля] уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 трлн рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для трех миллионов рабочих мест», — считает Дерипаска.

По его словам, «весь деловой мир поражается» политике укрепления российской валюты. Ни одна крупная экспортная экономика, включая Китай, Японию и Южную Корею, по мнению бизнесмена, не допускала подобного укрепления национальной валюты.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк предположила, что основной причиной укрепления рубля в апреле-мае стал значительный рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом они начали расти еще в начале весны, а эффект для национальной валюты наступил с запозданием.

Олег Дерипаска Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Цены на нефтяном рынке резко выросли еще в марте, но из-за особенностей расчетов поступление экспортной выручки в Россию происходило с запаздыванием, что обусловило отсрочку укрепления рубля», — пояснила аналитик NEWS.ru.

Каковы преимущества и недостатки крепкого рубля

По мнению заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, оценка укрепления рубля неоднозначна.

«Укрепление валюты может влиять на стоимость отечественной продукции, а удешевление импорта — сдерживать развитие собственного производства. Сильный рубль невыгоден бюджету, поскольку баррель нефти в рублевом выражении стоит дешевле, а значит, сжимаются нефтегазовые доходы. Поэтому речь идет не о том, „хорошо или плохо“, а о приоритетах», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По словам Ващелюк, укрепление рубля благоприятно для импортеров продукции и промежуточных товаров, так как способствует снижению цен на импортные поставки. В то же время сильные позиции национальной валюты могут быть негативны для экспортеров, прежде всего в тех случаях, когда цены на базовое сырье или готовую продукцию не растут. Кроме того, укрепление рубля может тормозить динамику отраслей, ориентированных на импортозамещение, если они недостаточно защищены тарифами, пошлинами или мерами господдержки.

Крепкий рубль, вероятно, сдерживает инфляцию, но это не обязательно приводит к ускоренному снижению ключевой ставки, считает Ващелюк. Сокращение расходов обычно сложно осуществить, поэтому при укреплении рубля может увеличиваться первичный структурный дефицит бюджета и объем размещения ОФЗ. Это проинфляционные факторы, которые способны компенсировать прямой дезинфляционный эффект от укрепления рубля, резюмировала она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Простыми словами, это значит, что сильный рубль сам по себе не всегда побеждает инфляцию. Иногда из-за того, как государство закрывает дыры в бюджете (больше тратит или занимает), цены все равно растут — и эти «побочные» эффекты могут полностью съесть выгоду от крепкого рубля, считают эксперты.

Каким будет курс рубля в июне

Эксперты расходятся в прогнозах. Светлана Фрумина считает, что рубль начнет слабеть только во второй половине года на фоне снижения ключевой ставки и роста импорта, когда россияне и компании активнее закупают товары за границей.

По словам Натальи Ващелюк, в июне у рубля еще есть шансы оставаться крепким. Все дело в том, что экспортеры получают много валютной выручки (нефть, газ, металлы продаются за доллары). К тому же в июне-июле им предстоят крупные выплаты — налоги и дивиденды. Для этого им нужно продавать валюту на российском рынке, а это поддерживает рубль.

Но есть и риск. Все зависит от того, насколько сильно вырастет импорт. В первом квартале этого года он вырос на 10% по сравнению с прошлым годом (до $93 млрд долларов). Если импорт и дальше будет расти так же быстро, рубль может ослабнуть сильнее.

Однако аналитик полагает, что скачок импорта в начале года был разовым — из-за высоких государственных расходов и резких движений курса. Во втором квартале рост импорта, скорее всего, замедлится до 3–4% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует Ващелюк.

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Таким образом, если импорт не разгонится, доллар будет стоить 70–75 рублей, считает эксперт. Если же россияне и бизнес резко увеличат закупки за границей, рубль может ослабнуть заметно сильнее.

При этом Ващелюк отметила, что в июне продолжат действовать те же факторы, которые укрепляли рубль в апреле и мае. Поэтому даже если рубль начнет падать, он вряд ли уйдет далеко — примерно до 75 рублей за доллар и до 11,1 рубля за юань.

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