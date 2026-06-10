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10 июня 2026 в 19:57

Иск о защите чести и деловой репутации Дерипаски поступил в суд Москвы

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Исковое заявление на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски поступило в суд Москвы, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. По мнению бизнесмена, Ирина Алеман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Ольга Романова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Мария Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Сергей Ежов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) годами ведут против него масштабную кампанию.

В Таганский районный суд города Москвы 10 июня 2026 года поступил иск Дерипаски Олега Владимировича к Алеман Ирине Владимировне, Романовой Ольге Евгеньевне, Певчих Марии Константиновне и Ежову Сергею Александровичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы активистку Анастасию Шевченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осужденную за участие в нежелательной организации. Ее обвинили в финансировании батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Москва
Олег Дерипаска
Мария Певчих
суды
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