Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах

Зеленоградский суд Москвы оштрафовал журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отказ предоставить отчетность о деятельности иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Теперь ей предстоит заплатить 30 тыс. рублей.

Певчих Мария Константиновна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), — уточнили в суде.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Певчих выпустить опровержение на видео и посты касательно «расследования» финансовой деятельности РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева. Исковое заявление было подано 17 апреля.

До этого стало известно, что Мария Певчих попала в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в «актах гуманитарной агрессии против Украины» и работе на власти России.