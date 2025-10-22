Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:20

Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал Певчих за нарушение закона об иноагентах

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Зеленоградский суд Москвы оштрафовал журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отказ предоставить отчетность о деятельности иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Теперь ей предстоит заплатить 30 тыс. рублей.

Певчих Мария Константиновна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), — уточнили в суде.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Певчих выпустить опровержение на видео и посты касательно «расследования» финансовой деятельности РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева. Исковое заявление было подано 17 апреля.

До этого стало известно, что Мария Певчих попала в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в «актах гуманитарной агрессии против Украины» и работе на власти России.

суды
иноагенты
Мария Певчих
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.