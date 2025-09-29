Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:37

Певчих заплатит крупную сумму за «расследование» в отношении РФПИ

Суд в Москве обязал Певчих опровергнуть порочащие репутацию РФПИ материалы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выпустить опровержение на видео и посты касательно «расследования» финансовой деятельности Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева. Исковое заявление РФПИ было подано 17 апреля 2025 года. Постановление опубликовано на сайте суда.

В своем заявлении фонд указал, что информация касательно РФПИ не соответствует действительности и портит деловую репутацию. По решению суда Певчих обязали в течение пяти дней удалить видеозапись, а также опубликовать официальное опровержение. Помимо всего прочего, суд обязал взыскать с журналистки в пользу РФПИ неустойку в размере 75 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нового директора ФБК Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 1 сентября 2025 года он сменил на этой должности Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом), который покинул пост ради своего проекта «Самое важное».

РФПИ
суды
Мария Певчих
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.