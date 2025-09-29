Певчих заплатит крупную сумму за «расследование» в отношении РФПИ

Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выпустить опровержение на видео и посты касательно «расследования» финансовой деятельности Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева. Исковое заявление РФПИ было подано 17 апреля 2025 года. Постановление опубликовано на сайте суда.

В своем заявлении фонд указал, что информация касательно РФПИ не соответствует действительности и портит деловую репутацию. По решению суда Певчих обязали в течение пяти дней удалить видеозапись, а также опубликовать официальное опровержение. Помимо всего прочего, суд обязал взыскать с журналистки в пользу РФПИ неустойку в размере 75 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нового директора ФБК Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 1 сентября 2025 года он сменил на этой должности Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом), который покинул пост ради своего проекта «Самое важное».