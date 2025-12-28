В РФПИ озвучили, что раздражает сторонников Трампа в ЕС Дмитриев: команда Трампа раздражена неуправляемой миграцией и бюрократией в ЕС

Сторонников главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к Европейскому союзу раздражают неуправляемая миграция и похожие на бывшего американского лидера Джо Байдена бюрократы, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Такими словами он прокомментировал высказывание члена Европарламента Гельмута Брандштеттера, который уверен, что сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) якобы бесят европейские ценности, свобода и успех, а также то, что европейцы их не боятся.

Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию, — написал Дмитриев.

Он перенаправил критику с абстрактных «ценностей» на конкретные, по его мнению, системные проблемы внутри самого Евросоюза. Дмитриев посмеялся над спесью европейских чиновников, которые не видят, как вокруг них разрушаются мифическая и иллюзорная стабильность и превосходство над другими.

Ранее стало известно, что более трети граждан Германии считают правящую коалицию канцлера Фридриха Мерца нежизнеспособной. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти как «очень маловероятные».