Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 01:47

В РФПИ озвучили, что раздражает сторонников Трампа в ЕС

Дмитриев: команда Трампа раздражена неуправляемой миграцией и бюрократией в ЕС

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сторонников главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к Европейскому союзу раздражают неуправляемая миграция и похожие на бывшего американского лидера Джо Байдена бюрократы, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Такими словами он прокомментировал высказывание члена Европарламента Гельмута Брандштеттера, который уверен, что сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) якобы бесят европейские ценности, свобода и успех, а также то, что европейцы их не боятся.

Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию, — написал Дмитриев.

Он перенаправил критику с абстрактных «ценностей» на конкретные, по его мнению, системные проблемы внутри самого Евросоюза. Дмитриев посмеялся над спесью европейских чиновников, которые не видят, как вокруг них разрушаются мифическая и иллюзорная стабильность и превосходство над другими.

Ранее стало известно, что более трети граждан Германии считают правящую коалицию канцлера Фридриха Мерца нежизнеспособной. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти как «очень маловероятные».

Кирилл Дмитриев
РФПИ
Дональд Трамп
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ уличили в бездумных потерях элитных подразделений
Французская полиция задержала 40 человек из-за инцидента у Эйфелевой башни
Лавров подтвердил готовность к сотрудничеству с США по Украине
Назван срок оформления первых больничных для самозанятых
«Застали врасплох»: российские бойцы ликвидировали живую силу ВСУ
В бундестаге назвали вероятный срок вступления Украины в ЕС
В Госдуме напомнили, когда россиян ожидает следующая шестидневка
Сальдо раскрыл масштабы уничтожения дронов ВСУ в Херсонской области
«Прочно завладели»: в МИД РФ оценили положение российских сил в зоне СВО
У Киркорова — 5 метров: чем мерятся звезды в соцсетях на Новый год
Два российских аэропорта задержали около трех сотен рейсов
Федерации хоккея Канады извинилась за своих игроков
В РФПИ озвучили, что раздражает сторонников Трампа в ЕС
Поддержку Запада раскритиковали на фоне нового дела о коррупции в Киеве
SHOT: мощные взрывы раздались в одном из российских городов
Маск предсказал провал демократии в США
Украинские наемники пали под Харьковом
Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы
Освобождение Гуляйполя открыло стратегическое направление для ВС РФ
Украинские военные позорно бежали из Димитрова в ДНР
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.