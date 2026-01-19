Самарец попал в тюрьму на 10 лет из-за связи со спецслужбами Украины

Жителю Самарской области Эдуарду Алмазову дали 10 лет тюрьмы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и попытку вступить в группировки, воюющие на стороне Киева, сообщили в УФСБ России по региону. Мужчину судили за участие в террористической организации и шпионаж в пользу иностранного государства. Приговор вынес Центральный окружной военный суд, передает РИА Новости.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и статьей 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Алмазов в июне 2024 года оставил в общественных местах надписи антироссийского содержания и планировал передать координаты нефтехранилищ для атак беспилотников. В ноябре 2024 года преступника задержали. Теперь три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Ранее апелляционный суд подтвердил приговор инженеру-конструктору Михаилу Взводнову. Его признали виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Швеции, назначив 13 лет колонии строгого режима, штраф и ограничение свободы. По данным ФСБ, у него был вид на жительство в Финляндии.