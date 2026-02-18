Лед с балкона едва не убил жителя Самары В Самаре глыба льда упала на мужчину с балкона 12-го этажа

В Самаре 39-летний мужчина получил ушиб мозга после того, как на него с балкона 12-го этажа рухнула огромная глыба льда, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший по имени Иван вышел из подъезда поздним вечером подышать свежим воздухом и едва завернул за угол, как на него с оглушительным грохотом обрушилась льдина.

Шокированный происшествием мужчина смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у него ушиб головного мозга, осложненный кровоизлиянием, и госпитализировали пострадавшего.

Ранее в подмосковном городе Ступино на улице Пушкина сошедшая с крыши глыба льда травмировала 10-летнюю девочку. Ребенок получил перелом позвоночника в грудном отделе и был доставлен в медицинское учреждение Подольска.

Кроме того, глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о трагедии на спортивном корте, где снежная масса, сошедшая с крыши, накрыла пятерых детей. Один ребенок погиб на месте, остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.