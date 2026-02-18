Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:30

Лед с балкона едва не убил жителя Самары

В Самаре глыба льда упала на мужчину с балкона 12-го этажа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самаре 39-летний мужчина получил ушиб мозга после того, как на него с балкона 12-го этажа рухнула огромная глыба льда, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший по имени Иван вышел из подъезда поздним вечером подышать свежим воздухом и едва завернул за угол, как на него с оглушительным грохотом обрушилась льдина.

Шокированный происшествием мужчина смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у него ушиб головного мозга, осложненный кровоизлиянием, и госпитализировали пострадавшего.

Ранее в подмосковном городе Ступино на улице Пушкина сошедшая с крыши глыба льда травмировала 10-летнюю девочку. Ребенок получил перелом позвоночника в грудном отделе и был доставлен в медицинское учреждение Подольска.

Кроме того, глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о трагедии на спортивном корте, где снежная масса, сошедшая с крыши, накрыла пятерых детей. Один ребенок погиб на месте, остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Самара
лед
балконы
падения
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.