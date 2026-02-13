Зимняя Олимпиада — 2026
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье

Упавшая с крыши ледяная глыба сломала позвоночник ребенку в Ступино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В подмосковном Ступино ледяная глыба, упавшая с крыши дома на улице Пушкина, сломала позвоночник 10-летней девочке, сообщает Telegram-канал «112». У ребенка диагностирован перелом грудного отдела.

Инцидент произошел в Ступино на улице Пушкина, говорится в публикации. Пострадавшую девочку доставили в больницу Подольска.

Ранее в управлении МЧС по Новосибирской области сообщили о частичном обрушении крыши частного дома в Бердске на улице Калинина. Пострадал мужчина 1973 года рождения, его госпитализировали с травмами. Предварительная причина — скопление снега на кровле, площадь повреждения составила 20 квадратных метров.

Кроме того, глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев сообщил, что в Петропавловске-Камчатском двое людей погибли под обрушившимся снегом с крыши. Происшествие случилось в частном секторе на улице Макарова.

Также в Кирове на 11-летнюю девочку, шедшую на уроки во вторую смену, обрушились снежные глыбы с крыши многоквартирного дома. Ребенок получил травму головы и в состоянии средней тяжести был доставлен в травматологический центр.

Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
