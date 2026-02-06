Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:55

Огромная глыба снега чуть не убила ребенка в Кирове

В Кирове снег с крыши дома упал на 11-летнюю школьницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кирове на 11-летнюю школьницу упали с крыши многоквартирного дома глыбы снега, в результате чего она получила травму головы, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка, направлявшаяся на занятия ко второй смене, находится в состоянии средней тяжести. Ее доставили в центр травматологии.

На помощь пострадавшей незамедлительно бросились прохожие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее власти Японии сообщили, что число жертв и пострадавших из-за мощных снегопадов в текущем зимнем сезоне достигло 29 человек и почти 300 соответственно. Самые сильные осадки пришлись на северо-восточные области страны, наибольшее количество жертв зарегистрировано в префектуре Ниигата — 12 погибших и 94 раненых. Также жертвы есть в префектурах Акита, Хоккайдо, Аомори, Ямагата и Симанэ.

Кроме того, в подмосковных Мытищах, в жилом комплексе «Датский квартал», произошло обрушение крыши автобусной остановки. Как видно на кадрах, конструкция не справилась с весом снежной массы, что привело к травмированию женщины. Другие детали произошедшего не уточняются.

Киров
снег
дети
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.