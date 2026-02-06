Огромная глыба снега чуть не убила ребенка в Кирове В Кирове снег с крыши дома упал на 11-летнюю школьницу

В Кирове на 11-летнюю школьницу упали с крыши многоквартирного дома глыбы снега, в результате чего она получила травму головы, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка, направлявшаяся на занятия ко второй смене, находится в состоянии средней тяжести. Ее доставили в центр травматологии.

На помощь пострадавшей незамедлительно бросились прохожие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее власти Японии сообщили, что число жертв и пострадавших из-за мощных снегопадов в текущем зимнем сезоне достигло 29 человек и почти 300 соответственно. Самые сильные осадки пришлись на северо-восточные области страны, наибольшее количество жертв зарегистрировано в префектуре Ниигата — 12 погибших и 94 раненых. Также жертвы есть в префектурах Акита, Хоккайдо, Аомори, Ямагата и Симанэ.

Кроме того, в подмосковных Мытищах, в жилом комплексе «Датский квартал», произошло обрушение крыши автобусной остановки. Как видно на кадрах, конструкция не справилась с весом снежной массы, что привело к травмированию женщины. Другие детали произошедшего не уточняются.