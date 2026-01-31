Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек В Японии число погибших из-за последствий снегопадов увеличилось до 29 человек

В Японии число погибших и пострадавших из-за последствий сильных снегопадов в этом зимнем сезоне возросло до 29 человек и почти 300 соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных властей. Наиболее мощные осадки обрушились на северо-восточные регионы страны.

Больше всего жертв зафиксировано в префектуре Ниигата — 12 погибших, еще 94 человека пострадали. В префектуре Акита погибли восемь человек, на Хоккайдо — пять. Случаи гибели также отмечены в префектурах Аомори, Ямагата и Симанэ.

Среди основных причин трагедий — падения с крыш во время уборки снега и ухудшение состояния здоровья при расчистке дорог. В статистику включены и случаи, связанные с обострением хронических заболеваний на фоне сложных погодных условий.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до −25 градусов. По ее словам, также ожидаются облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады. Синоптик отметила, что из-за ветра ощущения будут еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу.