Американцы массово бегут из США

В 2025 году количество покинувших США впервые превысило число въехавших в страну со времен Великой депрессии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные данные и подсчеты Института Брукингса. Отток населения составил 150 тыс. человек, и, вероятно, этот показатель будет расти в 2026 году.

Американские власти объясняют статистику борьбой с нелегальной миграцией, но на деле страну активно покидают сами граждане США. Как отмечается WSJ, они предпочитают более безопасные и доступные с финансовой точки зрения государства.

Анализ миграционной статистики 15 стран показал, что как минимум 180 тыс. американцев уехали туда в 2025 году. В Евросоюзе число переехавших для работы и проживания граждан США достигло рекордного уровня.

В последний раз отток населения из страны фиксировали в разгар Великой депрессии — в 1935 году, когда более 100 тыс. американцев выбрали для переезда Советский Союз. WSJ подчеркивает, что теперь новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США.

Ранее Министерство внутренней безопасности США запланировало покупку роскошного Boeing 737 Max 8 за $70 млн (около 5,37 млрд рублей) для депортационных рейсов. Лайнер с двуспальными кроватями и баром планируют использовать также для поездок чиновников. В ведомстве заявили об экономии средств налогоплательщиков, однако сотрудники ICE усомнились в необходимости такой роскоши.