Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:59

Американцы массово бегут из США

WSJ: число покинувших США впервые превысило число въехавших с 1930-х годов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2025 году количество покинувших США впервые превысило число въехавших в страну со времен Великой депрессии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные данные и подсчеты Института Брукингса. Отток населения составил 150 тыс. человек, и, вероятно, этот показатель будет расти в 2026 году.

Американские власти объясняют статистику борьбой с нелегальной миграцией, но на деле страну активно покидают сами граждане США. Как отмечается WSJ, они предпочитают более безопасные и доступные с финансовой точки зрения государства.

Анализ миграционной статистики 15 стран показал, что как минимум 180 тыс. американцев уехали туда в 2025 году. В Евросоюзе число переехавших для работы и проживания граждан США достигло рекордного уровня.

В последний раз отток населения из страны фиксировали в разгар Великой депрессии — в 1935 году, когда более 100 тыс. американцев выбрали для переезда Советский Союз. WSJ подчеркивает, что теперь новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США.

Ранее Министерство внутренней безопасности США запланировало покупку роскошного Boeing 737 Max 8 за $70 млн (около 5,37 млрд рублей) для депортационных рейсов. Лайнер с двуспальными кроватями и баром планируют использовать также для поездок чиновников. В ведомстве заявили об экономии средств налогоплательщиков, однако сотрудники ICE усомнились в необходимости такой роскоши.

США
американцы
статистики
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле прокомментировали задержание подозрительного катера у берегов Кубы
«Накаляется»: в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Кубы
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.