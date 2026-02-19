США купят люкс-лайнер для депортаций с телевизорами и кухней

Министерство внутренней безопасности США планирует приобрести роскошный Boeing 737 Max 8 за $70 млн (около 5,37 млрд рублей) для депортации мигрантов, передает NBC News. Самолет оснащен двуспальными кроватями, душем, кухней, баром и телевизорами.

По словам представителя ведомства, лайнер будет использоваться для депортационных рейсов и поездок членов кабинета министров. Чиновники подчеркивают, что эксплуатация этого самолета на 40% дешевле военных бортов, что сэкономит средства налогоплательщиков.

Одну из спален планируют переоборудовать в зал ожидания для депортируемых. Некоторые сотрудники ICE усомнились в необходимости столь роскошного самолета для высылки мигрантов.

Ранее стало известно, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приобретает складские площади, готовясь к созданию по всей стране разветвленной сети центров для содержания нелегальных мигрантов. Как отметил источник, ведомство намерено переоборудовать промышленные здания в 23 городах.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа свернула масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), заявил на брифинге координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Она проводилась в городе с конца ноября.