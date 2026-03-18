18 марта 2026 в 15:02

В ООН оценили риски миграционного кризиса из-за обострения в Ливане

Международная организация по миграции (МОМ) пока не фиксирует массового перемещения беженцев с Ближнего Востока в сторону европейских стран, заявил в интервью газете Financial Times глава организации Лукас Герке. Несмотря на эскалацию конфликта в Ливане, ситуация с мигрантами остается относительно стабильной.

Мы не видим сейчас какого-либо вызывающего опасения продолжающегося перемещения, — подчеркнул Герке.

Эксперт отметил, что гуманитарная обстановка в самом регионе остается крайне тяжелой, особенно после начала израильских ударов по территории Ливана. Свои дома в этой стране были вынуждены покинуть более миллиона человек, однако они преимущественно перемещаются внутри региона.

Дальнейшее развитие событий и возможный наплыв беженцев из Ирана будут напрямую зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий. Европейские столицы поддерживают постоянную связь с гуманитарными миссиями для мониторинга потенциально «выходящих за рамки» потоков мигрантов.

Ранее резидент Ливана Джозеф Аун отмечал, что республика рассчитывает на поддержку ООН в решении проблем с беженцами, число которых катастрофически растет из-за эскалации на Ближнем Востоке. По словам главы государства, их количество уже превысило 800 тыс. человек.

