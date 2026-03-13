Лидер Ливана обратил внимание Гутерриша на катастрофический рост беженцев

Ливан рассчитывает на поддержку ООН в решении проблем с беженцами, число которых катастрофически растет из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент республики Джозеф Аун, который провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, их количество уже превысило 800 тыс. человек.

Мы высоко ценим поддержку ООН и рассчитываем на ее помощь в решении проблем с растущим числом беженцев, — заявил Аун.

Ранее министр информации Ливана Пол Моркос заявил, что число жертв израильских ударов по республике почти достигло 700 человек. С начала атак уже погибли 687 человек, в том числе 52 женщины и 98 детей.

Помимо объектов «Хезболлы», атакам Израиля подвергся пляж Рамлет аль-Байда в Бейруте. В результате ударов, по данным Министерства здравоохранения республики, погибли семь человек.