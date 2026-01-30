Власти США оборудуют «апартаменты» на складах для мигрантов ICE скупают склады, чтобы оборудовать в них центры для содержания мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приобретает складские площади, готовясь к созданию по всей стране разветвленной сети центров для содержания нелегальных мигрантов, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, ведомство намерено переоборудовать промышленные здания в 23 городах.

Совокупно такие объекты смогут вместить до 80 тыс. человек, при этом каждый центр рассчитан на размещение от 1,5 тыс. до 10 тыс. задержанных. Одно из промышленных зданий, которое федеральные власти рассматривают для переоборудования под центр содержания мигрантов, расположено в Роксбери, штат Нью-Джерси.

В числе возможных площадок также называют склад в Оклахома-Сити, рассчитанный примерно на 1,5 тыс. человек. Кроме того, в списке фигурируют торговый центр автозапчастей в Честере и складской комплекс в Канзас-Сити.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США оказывают давление на детей-нелегалов, прибывающих в страну без сопровождения. Правительственный документ с угрозами зачитывается несовершеннолетним в течение первых нескольких дней после въезда в страну.