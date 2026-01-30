Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 19:37

Власти США оборудуют «апартаменты» на складах для мигрантов

ICE скупают склады, чтобы оборудовать в них центры для содержания мигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приобретает складские площади, готовясь к созданию по всей стране разветвленной сети центров для содержания нелегальных мигрантов, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, ведомство намерено переоборудовать промышленные здания в 23 городах.

Совокупно такие объекты смогут вместить до 80 тыс. человек, при этом каждый центр рассчитан на размещение от 1,5 тыс. до 10 тыс. задержанных. Одно из промышленных зданий, которое федеральные власти рассматривают для переоборудования под центр содержания мигрантов, расположено в Роксбери, штат Нью-Джерси.

В числе возможных площадок также называют склад в Оклахома-Сити, рассчитанный примерно на 1,5 тыс. человек. Кроме того, в списке фигурируют торговый центр автозапчастей в Честере и складской комплекс в Канзас-Сити.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США оказывают давление на детей-нелегалов, прибывающих в страну без сопровождения. Правительственный документ с угрозами зачитывается несовершеннолетним в течение первых нескольких дней после въезда в страну.

США
мигранты
нелегалы
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста
Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой Орел»
«Загадочная болезнь» одолела пассажиров круизного лайнера
Назван новый глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы
Трамп озвучил свое убеждение о мире на Украине
Путин провел встречу с представителем Ирана
«Флотилия, армада»: Трамп предупредил о переброске к Ирану крупных сил
Пугачева, Королева, Лорак: пять историй любви, достойных экранизации
«Мама гардемаринов» блеснула в ярком образе на красной дорожке
Путин поприветствовал участников и гостей кинопремии «Золотой орел»
Стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть
Вскрылись неожиданные подробности развода Агзамова с женой
Украина в агонии, Кличко гонит людей из Киева: что будет дальше
В Воронеже семилетний ребенок провалился в люк по дороге в школу
Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери
На Западе не стали скрывать правду о состоянии ВСУ на юге зоны СВО
В Москве массово начали гибнуть домашние собаки
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.