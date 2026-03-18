Новак призвал развивать платежную и логистическую инфраструктуру

В России необходимо активно развивать платежную и логистическую инфраструктуру на фоне текущей геополитической ситуации, заявил на коллегии Министерства экономического развития РФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, министерство должно обновить планы для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.

На фоне геополитической ситуации возрастает роль Минэкономразвития по линии ВЭД. Необходимо активнее развивать платежную, логистическую инфраструктуру, необходимо обновить страновые планы, партнерства, — сказал Новак.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что БРИКС в 2026 году продвинется вперед в вопросах платежных механизмов и использования национальных валют. По его словам, существенная часть работы зависит от председательства.

До этого директор консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что ЕС следует сократить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard. По ее словам, речь идет о создании трансграничных альтернатив в экстренном порядке, так как их доминирование на рынке может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений.