09 февраля 2026 в 18:13

«Не топчемся на месте»: Рябков раскрыл, в каких вопросах БРИКС продвинется

БРИКС продвинется в вопросах платежных механизмов в 2026 году

БРИКС в 2026 году продвинется вперед в вопросах платежных механизмов и использования национальных валют, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом существенная часть работы зависит от председательства.

Но в любом случае, за последние пару лет с момента, когда эти идеи только начали обретать практическую форму, сделан значительный шаг вперед. Работа продолжается, мы не топчемся на месте, — отметил он.

Ранее директор консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что ЕС следует сократить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard. По ее словам, речь идет о создании трансграничных альтернатив в экстренном порядке, так как их доминирование на рынке может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений.

До этого Резервный банк Индии выдвинул инициативу по объединению цифровых валют центральных банков стран — участниц БРИКС. Такая интеграция должна упростить процедуры трансграничных расчетов и уменьшить зависимость мировой торговли от американского доллара.

