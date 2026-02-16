В МИД раскрыли, кто мешает диалогу России и США Рябков обвинил Европу в препятствовании переговорам США с Россией

Европа составляет «партию войны» и мешает нынешней администрации США договариваться с Россией на разумной основе, заявил на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, действия стран ЕС создают в Киеве иллюзию о возможности нанесения России стратегического поражения, сообщает ТАСС.

Я больше склонен усматривать угрозы и риски в той безоглядной, абсолютно безудержной политике по накачиванию во всех аспектах милитаризма — и материального, и идеологического, и политического, которые мы видим на сегодняшний день в странах Евросоюза, в евробюрократии, — сказал замминистра.

Рябков также отметил, что при администрации Дональда Трампа появились некоторые возможности для развития диалога с Вашингтоном. По его словам, российская сторона рассматривает эти сигналы как ресурс для дополнительной проработки. Рябков также отметил, что российская сторона продолжает искать общий знаменатель в отношениях с США. Он добавил, что этот процесс требует значительных усилий.

Кроме того, замминистра заявил, что БРИКС предлагает альтернативу всему, что Соединенные Штаты отключают «одним нажатием кнопки». По его словам, объединение осознает риски давления со стороны Вашингтона. Сегодня международная среда стала токсичной, постоянно порождающей проблемы. Однако БРИКС находит пути их решения. По словам дипломата, на первый план выходят цифровые методики и системы.