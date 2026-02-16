В МИД заявили о «просветах» в диалоге с США при Трампе

Некоторые возможности для развития диалога с Вашингтоном появились при администрации президента США Дональда Трампа, заявил на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона рассматривает эти сигналы как ресурс для дополнительной проработки, сообщает ТАСС.

Сейчас при администрации «Трамп-2» некоторые просветы, некоторые проявления того, что есть ресурс, который заслуживает дополнительного изучения и отработки в плане диалога, они появились, и сейчас не воспользоваться этим было бы тоже неправильно, — сказал замминистра.

Рябков также отметил, что российская сторона продолжает искать общий знаменатель в отношениях с США. Он добавил, что этот процесс требует значительных усилий.

Кроме того, замминистра заявил, что БРИКС предлагает альтернативу всему, что Соединенные Штаты отключают «одним нажатием кнопки». По его словам, объединение осознает риски давления со стороны Вашингтона. Сегодня международная среда стала токсичной, постоянно порождающей проблемы. Однако БРИКС находит пути их решения. По словам дипломата, на первый план выходят цифровые методики и системы.