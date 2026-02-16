Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:09

В МИД оценили перспективы российско-американского диалога

Рябков: Россия продолжает искать компромисс с США

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская сторона продолжает искать общий знаменатель в отношениях с США, заявил на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что этот процесс требует значительных усилий, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем усилия в интересах выхода на приемлемые решения и ищем общий знаменатель, в том числе, в двусторонних отношениях с США, хотя это непросто, — сказал Рябков.

Кроме того, замминистра заявил, что БРИКС предлагает альтернативу всему, что Соединенные Штаты отключают «одним нажатием кнопки». По его словам, объединение осознает риски давления со стороны Вашингтона. Сегодня международная среда стала токсичной, постоянно порождающей проблемы. Однако БРИКС находит пути их решения. По словам дипломата, на первый план выходят цифровые методики и системы.

Рябков также напомнил, что БРИКС никогда не задумывался как военный союз и никаких планов по его трансформации в этом направлении не существует. Организация не имеет обязательств по взаимной военной помощи. При этом недавние военно-морские учения с участием стран объединения в ЮАР не являются «бриксовским» мероприятием.

