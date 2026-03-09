Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:04

«Ни хрена не сделаем»: в Сети вспомнили эмоциональное совещание Путина

Юнашев вспомнил, как его отстранили от работы из-за слива совещания Путина

Владимир Путин. 2013 год Владимир Путин. 2013 год Фото: kremlin.ru
Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале вспомнил, как его отстранили от работы в 2013 году после публикации видео с закрытой части совещания президента России Владимира Путина с правительством. На опубликованных кадрах глава государства пригрозил отставкой нескольким чиновникам, критикуя их работу.

Как мы работаем? Качество работы ничтожное, все поверхностно делается, понимаете. Если будем работать так, то ни хрена не сделаем, — сказал Путин.

Юнашев пояснил, что те события забылись спустя какое-то время, и он вернулся к работе. Он также призвал не переживать за сотрудников пресс-службы Кремля, которые недавно выложили ошибочный дубль с поздравлением президента к 8 Марта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что черновой вариант поздравления президента России с 8 Марта по ошибке оказался в открытом доступе. Он сообщил, что в Кремле намерены исключить повторение подобных ситуаций. Видеообращение вышло в ночь на 8 марта и первоначально содержало два рабочих дубля.

