Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 21:19

Путин пообещал Набиуллиной задать один «вопросик»

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поинтересовался у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, когда она вернется в столицу, упомянув о некоем «вопросике», который хотел бы с ней обсудить при личной встрече. Информация с совещания приводится на сайте Кремля. Руководитель регулятора в настоящий момент находится в Екатеринбурге, где принимает участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», посвященном защите банковской системы от цифровых угроз.

Вы завтра возвращаетесь? У меня там вопросик был. Ну, завтра созвонимся, — сказал глава государства.

Ранее Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщила о снижении объемов мошеннических операций в сфере кредитования на 40% в 2025 году относительно показателей 2024 года. Руководитель регулятора объяснила позитивную тенденцию результативностью принятых мер.

Кроме того, глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что ипотека станет действительно доступной для большинства граждан лишь после устойчивого снижения темпов роста цен. Набиуллина назвала это условие ключевым фактором.

