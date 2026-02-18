Путин пообещал Набиуллиной задать один «вопросик»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поинтересовался у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, когда она вернется в столицу, упомянув о некоем «вопросике», который хотел бы с ней обсудить при личной встрече. Информация с совещания приводится на сайте Кремля. Руководитель регулятора в настоящий момент находится в Екатеринбурге, где принимает участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», посвященном защите банковской системы от цифровых угроз.

Вы завтра возвращаетесь? У меня там вопросик был. Ну, завтра созвонимся, — сказал глава государства.

Ранее Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщила о снижении объемов мошеннических операций в сфере кредитования на 40% в 2025 году относительно показателей 2024 года. Руководитель регулятора объяснила позитивную тенденцию результативностью принятых мер.

Кроме того, глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что ипотека станет действительно доступной для большинства граждан лишь после устойчивого снижения темпов роста цен. Набиуллина назвала это условие ключевым фактором.