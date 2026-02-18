Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:31

Набиуллина озвучила ситуацию с кредитным мошенничеством в России

Набиуллина сообщила о сокращении кредитного мошенничества в России на 40%

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Объемы мошеннических операций в сфере кредитования в России сократились на 40% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». Руководитель регулятора связала позитивную динамику с эффективностью реализованных мер, передает РИА Новости.

И мы видим сейчас, что объемы кредитного мошенничества в результате принятых мер заметно упали на 40%. И меры, которые <…> здесь принимали, они дали свой эффект, — высказалась председатель ЦБ.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко разъяснил новые правила выдачи кредитов, направленные на защиту от мошенников. По словам эксперта, средства перечисляются заемщику не ранее чем через четыре часа после одобрения, а при сумме свыше 200 тыс. рублей период охлаждения продлевается до двух суток.

Кроме того, экономист Юрий Шедько объяснил механизм оформления мошенниками кредитов с использованием старых абонентских номеров, к которым они получают доступ через сим-карты или сервисы с контактными данными жертвы. По словам эксперта, распространенный метод — SIM-swap, при котором номер телефона перевыпускается на другую карту.

Эльвира Набиуллина
Центробанк РФ
мошенники
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.