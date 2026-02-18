Набиуллина озвучила ситуацию с кредитным мошенничеством в России Набиуллина сообщила о сокращении кредитного мошенничества в России на 40%

Объемы мошеннических операций в сфере кредитования в России сократились на 40% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». Руководитель регулятора связала позитивную динамику с эффективностью реализованных мер, передает РИА Новости.

И мы видим сейчас, что объемы кредитного мошенничества в результате принятых мер заметно упали на 40%. И меры, которые <…> здесь принимали, они дали свой эффект, — высказалась председатель ЦБ.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко разъяснил новые правила выдачи кредитов, направленные на защиту от мошенников. По словам эксперта, средства перечисляются заемщику не ранее чем через четыре часа после одобрения, а при сумме свыше 200 тыс. рублей период охлаждения продлевается до двух суток.

Кроме того, экономист Юрий Шедько объяснил механизм оформления мошенниками кредитов с использованием старых абонентских номеров, к которым они получают доступ через сим-карты или сервисы с контактными данными жертвы. По словам эксперта, распространенный метод — SIM-swap, при котором номер телефона перевыпускается на другую карту.