Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:23

ЦБ раскрыл, как мошенники используют бесплатные электронные книги

Банк России: мошенники стали применять новую схему с файлами-вирусами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали рассылать пользователям соцсетей и мессенджеров файлы с вирусами под видом полезного контента, сообщили в пресс-службе Банка России. Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под бесплатные электронные книги или антивирусные программы, чтобы получить доступ к деньгам граждан.

Мошенники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под «полезные» файлы — например, бесплатные электронные книги или антивирусные программы, — сказано в сообщении.

Если человек скачает и откроет такой файл, преступники получают полный дистанционный контроль над его устройством, предупреждают в ЦБ. После заражения мошенники могут читать входящие СМС-сообщения, видеть историю звонков и управлять другими функциями телефона.

В регуляторе призвали граждан проявлять бдительность и не переходить по ссылкам от незнакомцев. Специалисты советуют сразу блокировать подозрительные контакты, а также установить на смартфон антивирус и регулярно обновлять его.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

Россия
Центробанк РФ
мошенники
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.