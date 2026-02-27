ЦБ раскрыл, как мошенники используют бесплатные электронные книги

Мошенники начали рассылать пользователям соцсетей и мессенджеров файлы с вирусами под видом полезного контента, сообщили в пресс-службе Банка России. Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под бесплатные электронные книги или антивирусные программы, чтобы получить доступ к деньгам граждан.

Мошенники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под «полезные» файлы — например, бесплатные электронные книги или антивирусные программы, — сказано в сообщении.

Если человек скачает и откроет такой файл, преступники получают полный дистанционный контроль над его устройством, предупреждают в ЦБ. После заражения мошенники могут читать входящие СМС-сообщения, видеть историю звонков и управлять другими функциями телефона.

В регуляторе призвали граждан проявлять бдительность и не переходить по ссылкам от незнакомцев. Специалисты советуют сразу блокировать подозрительные контакты, а также установить на смартфон антивирус и регулярно обновлять его.

