Срок оспаривания приватизации хотят ограничить 10 годами

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минэкономразвития РФ выступило с инициативой установить предельный 10-летний срок давности для судебных споров по итогам приватизации, о чем сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что соответствующие изменения предлагается внести в статью 217 Гражданского кодекса, передает ТАСС.

Мера направлена на формирование предсказуемой и справедливой правовой базы при разрешении имущественных конфликтов. Ограничение сроков позволит стабилизировать гражданский оборот и защитить текущих собственников от пересмотра старых сделок, заявил глава ведомства. Решение, предложенное министерством, является консолидированной позицией правительства РФ, подытожил он.

Ранее Решетников заявил, что текущие показатели инфляции в России демонстрируют устойчивое снижение и постепенно приближаются к целевому уровню. Согласно данным на 9 февраля, годовой темп роста цен замедлился до 6,4%, а недельная инфляция сократилась до 0,13%. Министр подчеркнул, что текущие темпы замедления оказались даже значительнее результатов предыдущих периодов.

