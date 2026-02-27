Срок оспаривания приватизации хотят ограничить 10 годами Минэкономразвития хочет ввести предел в 10 лет для оспаривания приватизации

Минэкономразвития РФ выступило с инициативой установить предельный 10-летний срок давности для судебных споров по итогам приватизации, о чем сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что соответствующие изменения предлагается внести в статью 217 Гражданского кодекса, передает ТАСС.

Мера направлена на формирование предсказуемой и справедливой правовой базы при разрешении имущественных конфликтов. Ограничение сроков позволит стабилизировать гражданский оборот и защитить текущих собственников от пересмотра старых сделок, заявил глава ведомства. Решение, предложенное министерством, является консолидированной позицией правительства РФ, подытожил он.

