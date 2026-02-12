Решетников дал прогноз по инфляции в России Решетников: инфляция в России будет замедляться

Текущие тенденции указывают на снижение инфляции в России и ее приближение к целевому уровню, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме. Ее показатель по состоянию на 9 февраля достиг 6,4%, передает РИА Новости.

В декабре инфляция составила 5,6%. На неделе с 3 по 9 февраля ее темпы снизились до 0,13%, что было меньше предыдущей недели, когда инфляция замедлилась до 0,2%.

Дальше, мы понимаем, она (инфляция. — NEWS.ru) будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим, — сообщил Решетников.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что текущий всплеск инфляции носит краткосрочный характер. Среди причин роста цен он назвал вступление в силу повышенной ставки НДС и другие факторы, такие как рост цен на плодоовощную продукцию. Аксаков отметил, что по мере исчерпания краткосрочных факторов роста цен темпы инфляции должны пойти на снижение со второго квартала.