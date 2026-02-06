В Госдуме оценили сроки снижения инфляции

Текущий всплеск инфляции носит краткосрочный характер, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что волна подорожаний может повлиять на инфляционные ожидания россиян в феврале. Но основной тренд к замедлению темпов роста цен, по его мнению, проявится со второго квартала.

В начале года инфляция в России значительно выросла и в недельном, и в годовом выражении. В пересчете на сутки цены растут в 2,3 раза быстрее, чем годом ранее. <…> Однако по мере исчерпания краткосрочных факторов роста цен темпы инфляции должны со второго квартала пойти на снижение. При этом не исключаю, что текущий рост цен способен «подпитать» инфляционные ожидания населения и в феврале, — сказал Аксаков.

По его словам, наблюдаемый всплеск инфляции в начале 2026 года во многом был ожидаем из-за вступления в силу повышенной ставки НДС.

При этом Аксаков обратил внимание и на другие факторы, подогревающие рост цен. Он привел в пример резкий рост цен на плодоовощную продукцию, которая не подпадает под действие нового налога. Так, огурцы за короткий период подорожали на 28,5%, а помидоры — на 17,3%. В связи с этим, как отметил депутат, Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку крупнейших производителей тепличных овощей.

Кроме того, инфляцию подстегивает и традиционное в начале года повышение тарифов на общественный транспорт, а также сезонный рост спроса и цен на туристические услуги в преддверии мартовских праздников, добавил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин на первом совещании по экономическим вопросам заявил, что к декабрю инфляция должна снизиться до 5%. Глава государства отметил, что подобная тенденция наблюдалась и ранее.