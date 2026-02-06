Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:55

В Госдуме оценили сроки снижения инфляции

Депутат Аксаков: инфляция в России пойдет на спад со второго квартала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Текущий всплеск инфляции носит краткосрочный характер, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что волна подорожаний может повлиять на инфляционные ожидания россиян в феврале. Но основной тренд к замедлению темпов роста цен, по его мнению, проявится со второго квартала.

В начале года инфляция в России значительно выросла и в недельном, и в годовом выражении. В пересчете на сутки цены растут в 2,3 раза быстрее, чем годом ранее. <…> Однако по мере исчерпания краткосрочных факторов роста цен темпы инфляции должны со второго квартала пойти на снижение. При этом не исключаю, что текущий рост цен способен «подпитать» инфляционные ожидания населения и в феврале, — сказал Аксаков.

По его словам, наблюдаемый всплеск инфляции в начале 2026 года во многом был ожидаем из-за вступления в силу повышенной ставки НДС.

При этом Аксаков обратил внимание и на другие факторы, подогревающие рост цен. Он привел в пример резкий рост цен на плодоовощную продукцию, которая не подпадает под действие нового налога. Так, огурцы за короткий период подорожали на 28,5%, а помидоры — на 17,3%. В связи с этим, как отметил депутат, Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку крупнейших производителей тепличных овощей.

Кроме того, инфляцию подстегивает и традиционное в начале года повышение тарифов на общественный транспорт, а также сезонный рост спроса и цен на туристические услуги в преддверии мартовских праздников, добавил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин на первом совещании по экономическим вопросам заявил, что к декабрю инфляция должна снизиться до 5%. Глава государства отметил, что подобная тенденция наблюдалась и ранее.

Анатолий Аксаков
инфляция
рост цен
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступлении Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.