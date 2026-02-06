Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:54

В Госдуме раскрыли, как маркетплейсы могут заставить делиться скидками

Депутат Аксаков: судьбу скидок маркетплейсов решат к 1 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
К 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства должны представить анализ практики по предоставлению избирательных скидок на маркетплейсах, после чего может измениться законодательство об онлайн-торговле, рассказал в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, приоритетом для депутатов является защита прав всех покупателей, а не только клиентов «родных» банков маркетплейсов.

К 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства проанализируют принципы предоставления скидок на маркетплейсах. После этого будет приниматься решение о возможности изменения законодательного регулирования онлайн-торговли. Для законодателей в данной ситуации приоритетом является защита прав покупателей. Я исхожу из базового принципа: право на скидки должны иметь клиенты любых банков, в противном случае это можно расценить как ущемление прав потребителей, — сказал Аксаков.

Депутат сообщил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой дать заключение по ситуации. По его мнению, несправедливо, когда владельцы карт Ozon и Wildberries имеют эксклюзивные скидки, а клиенты других банков — нет. Парламентарий выразил надежду, что ФАС сможет навести порядок своими силами, но если этого не случится, то соответствующая норма, гарантирующая равный доступ к скидкам, будет прописана в федеральном законе.

Ранее ведущие ассоциации производителей продуктов питания и ретейлеров попросили власти приравнять маркетплейсы к торговым сетям в части продажи продовольствия. Авторы обращения указывают на возникший дисбаланс: в то время как традиционная розница обязана выкупать товар и соблюдать жесткие сроки оплаты, цифровые платформы освобождены от этой ответственности.

Анатолий Аксаков
законодательство
маркетплейсы
скидки
банки
