Российские ученые раскрыли секрет производства материала для электроники

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали отечественные марганец-цинковые ферриты, которые не уступают зарубежным аналогам, сообщили в пресс-службе вуза. Ферриты — это керамические материалы с магнитными свойствами на основе оксидов железа, марганца и цинка, которые используют в радиоэлектронике, трансформаторах, фильтрах блоков питания для преобразования энергии и подавления помех.

Специалисты НГТУ решили задачу импортозамещения марганец-цинковых ферритов. Для этого они разработали специальный химический состав с учетом всех выявленных несовершенств реального отечественного сырья, — отметили в пресс-службе вуза.

Главные плюсы таких материалов — низкая цена и возможность изготавливать детали любой формы. Специалисты НГТУ разработали химический состав, адаптированный под особенности российского сырья.

Полученные результаты закладывают основу для нового поколения отечественных материалов в электронике. Параллельно ученые работают над низкопрофильными сердечниками для компактных источников питания с рабочей частотой до 2 МГц. Образцы магнитопроводов готовят для передачи на предприятия радиоэлектронной промышленности.

