19 марта 2026 в 08:04

Российские ученые раскрыли секрет производства материала для электроники

Российские уче создали материал для электроники на замену импортным аналогам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали отечественные марганец-цинковые ферриты, которые не уступают зарубежным аналогам, сообщили в пресс-службе вуза. Ферриты — это керамические материалы с магнитными свойствами на основе оксидов железа, марганца и цинка, которые используют в радиоэлектронике, трансформаторах, фильтрах блоков питания для преобразования энергии и подавления помех.

Специалисты НГТУ решили задачу импортозамещения марганец-цинковых ферритов. Для этого они разработали специальный химический состав с учетом всех выявленных несовершенств реального отечественного сырья, — отметили в пресс-службе вуза.

Главные плюсы таких материалов — низкая цена и возможность изготавливать детали любой формы. Специалисты НГТУ разработали химический состав, адаптированный под особенности российского сырья.

Полученные результаты закладывают основу для нового поколения отечественных материалов в электронике. Параллельно ученые работают над низкопрофильными сердечниками для компактных источников питания с рабочей частотой до 2 МГц. Образцы магнитопроводов готовят для передачи на предприятия радиоэлектронной промышленности.

Ранее сообщалось, что в России стартовали испытания системы стратосферных аэростатов для обеспечения широкополосной связи «Барраж-1». Как рассказал заместитель главного редактора проекта «Милитарист» Алексей Рамм, создание группировки зондов, способных поддерживать высокоскоростной обмен информацией, — это серьезное достижение.

Россия
ученые
разработки
материалы
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

